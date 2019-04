Captain Marvel supera quota 1 miliardo di dollari ai box office internazionali!

Captain Marvel, il cinecomic con protagonista Brie Larson, ha superato quota 1 miliardo di dollari ai box office internazionali! Il risultato posiziona quindi il primo film dello studio, di proprietà della Disney, con protagonista una supereroina tra i dieci migliori risultati ottenuti da un film tratto dai fumetti e permette al progetto di diventare il settimo titolo della Marvel a superare la considerevole cifra.

Captain Marvel ha attualmente incassato 358.1 milioni di dollari in patria e 644.5 milioni a livello internazionale, risultati che danno un totale di 1,002.6 milioni.

I 21 cinecomic che fanno parte del Marvel Cinematic Universe hanno incassato in totale 18.5 miliardi di dollari, con una media di oltre 880 milioni per ogni film.

Avengers: Endgame, il punto della situazione dopo Captain Marvel

Le nazioni che hanno contribuito maggiormente a far registrare questa cifra record per la prima avventura di Carol Danvers sono Cina (152.3 milioni), Corea (43.7 milioni), Regno Unito (43.3 milioni), Brasile (34,5 milioni) e Messico (31,8 milioni).

Brie Larson riprenderà il ruolo di Captain Marvel nell'atteso Avengers: Endgame, diretto dai fratelli Russo, che sarà distribuito nei cinema italiani il 24 aprile e mostrerà l'eroina unire le forze con gli altri supereroi per sconfiggere il malvagio Thanos.