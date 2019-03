Captain Marvel, omaggio a Stan Lee nel film

Captain Marvel, inizia con un omaggio a Stan Lee, il celebre co-creatore di gran parte degli eroi Marvel, venuto a mancare lo scorso novembre. Il Sorridente, che aveva girato in anticipo diversi camei qualche anno fa, è una presenza fisica nel film vero e proprio, dove interagisce con Carol Danvers, ma il ramo cinematografico della casa editrice ha scelto di ricordarlo anche in modo più diretto e personale, vista la sua importanza per tutto ciò che concerne i personaggi Marvel. N.B. Si sconsiglia la lettura a chi vuole scoprire in sala la natura esatta dell'omaggio.

Per l'esattezza, il tradizionale logo Marvel Studios è stato modificato per l'occasione. Solitamente la sigla della casa di produzione contiene immagini dei vari eroi, da Iron Man a Captain America, aggiornate di anno in anno. Questa volta la sequenza è occupata interamente da estratti di tutti i camei di Stan Lee nei film Marvel, dal 2008 al 2018. Al termine della sigla, appare una scritta aggiuntiva: "Thank You, Stan." Un ringraziamento sentito e sincero, rivolto all'uomo la cui fantasia è all'origine del franchise cinematografico più redditizio degli ultimi anni, e che alle prime proiezioni anticipate ha fatto versare non poche lacrime.

Non è l'ultima volta che vedremo Stan Lee in un film Marvel, dato che il produttore Kevin Feige ha confermato che c'è ancora un cameo postumo, presumibilmente in Avengers: Endgame, che uscirà tra poco più di un mese, il 24 aprile (non ci sono state né conferme né smentite su una possibile apparizione in Spider-Man: Far From Home, che invece arriverà nelle sale a luglio). All'inizio dell'anno il pubblico italiano lo ha potuto vedere anche in forma animata digitale (ma senza voce) in Ralph spacca Internet: Ralph Spaccatutto 2, e fuori dal giro Disney era presente anche in Teen Titans Go! Il film e Spider-Man: Un Nuovo Universo.

Il film uscito nelle sale italiane ieri, è l'origin story su Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell'universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni '90, il film - di cui abbiamo parlato nella nostra recensione di Captain Marvel - ci trasporta in un periodo storico finora inesplorato per il MCU.