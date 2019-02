Captain Marvel: lo spot del film dal Super Bowl!

Captain Marvel torna a farsi vedere sui nostri schermi con un nuovo spot lanciato durante il Super Bowl. Da diversi anni, la Marvel è praticamente di casa quando si tratta di promuovere i suoi film durante l'evento sportivo, con trailer montati per l'occasione. Il 2019 non ha fatto eccezione, e così, dopo l'atteso spot televisivo di Avengers: Endgame è arrivato, in rapida successione e un po' a sorpresa, anche quello dedicato a Captain Marvel, a circa un mese dall'arrivo nelle sale (6 marzo per il mercato italiano).

Trenta secondi di azione terrestre e spaziale, per mostrare i due mondi e le due identità di Carol Danvers, la storica supereroina della Casa delle Idee che a breve invaderà i multiplex con le fattezze di Brie Larson, in un film "d'epoca" (siamo nel 1995) diretto da Anna Boden e Ryan Fleck. Lo spot è interamente impostato su un frase già usata in altre sedi promozionali: "Higher, further, faster", ossia "Più in alto, più lontano, più veloce". Qui è il motto di Carol e della sua amica Maria Rambeau, e rappresenta l'evoluzione della protagonista, da pilota militare sulla Terra a guerriera nell'esercito alieno dei Kree, fino a diventare ciò che gli architetti del franchise definiscono il personaggio più potente di tutto il Marvel Cinematic Universe. Tra voli, addestramenti e battaglie spaziali c'è posto anche per un giovane Nick Fury e per una prima vera visuale di Talos, il villain interpretato dall'australiano Ben Mendelsohn. O meglio, di una delle sue forme, dato che il perfido personaggio è uno Skrull, e quindi in grado di cambiare aspetto a proprio piacimento (l'attore ha confermato che la sua copertura umana è quella del direttore dello S.H.I.E.L.D.).

A centro di tutto però c'è sempre Carol, che al termine del filmato invita i propri interlocutori, con fare quasi ammiccante nei confronti del pubblico, a "cercare di rimanere al passo". Ci riusciranno? La risposta tra un mese.