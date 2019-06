Captain Marvel: spoiler sui ricordi di Carol Danvers e su Goose nella versione home video

Nuovi spoiler su Captain Marvel sui ricordi di Carol Danvers e sul gatto Goose sono emersi nel commento che accompagna la versione home video del film.

Captain Marvel: Brie Larson è il pilota dell'Air Force Carol Denvers

La versione DVD e Blu-ray di Captain Marvel contiene il commento dei registi Anna Boden e Ryan Fleck. Commento che svela un importante indizio nella prima parte del film di cui in pochi si erano accorti (qui trovate la nostra recensione di Captain Marvel).

Nella prima parte di Captain Marvel, Talos cattura Caron Danvers nel corso della missione della Starforce su Torfa. Sulla navetta spaziale, Talos e gli altri Skrulls usano con congegno per esplorare i ricordi di Carol: L'esame rivela che Carol Cambia spesso idea su chi crede abbia ucciso Mar-Vell in un secondo momento del film. La testa dello Skrull cambia forma, quindi anche il ricordo dell'identità percepita muta.

"Se guardi a lui c'è un tocco di forma umanoide in quello Skrull. I ricordi di Carol diventano sempre più confusi" commenta Ryan Fleck. Anna Boden aggiunge: "Le orecchie scompaiono per un secondo".

Captain Marvel: Un'immagine dal primo teaser trailer

I registi si soffermano poi a parlare di Goose, il Flerken, gatto alieno al centro di Captain Marvel, e di come ingoi il Tesseract nel film: "Parte del divertimento è stato avere il Flerken nel film, gli abbiamo dato un ruolo speciale nel plot. Non volevamo che la sua apparizione fosse solo una gag, volevamo che avesse un ruolo importante, non sapevamo che sarebbe finito a conservare il Tesseract per noi, ma quando l'idea è emersa ci è sembrata ancor più divertente."

Parlando di goose, i registi hanno svelato che il personaggio è femmina, ma a interpretarlo è un gatto maschio di nome Reggie: "Il gatto femmina viene interpretato da un gatto maschio, Reggie. A quanto pare gli addestratori lavorano solo con gatti maschi. Non sappiamo se è una cosa sessista, ma dicono che le gatte femmine sono più difficili da addestrare."