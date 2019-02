Captain Marvel sarà il primo film ad essere rilasciato sulla piattaforma Disney +

Francesco Bellu

Captain Marvel sarà il primo film a uscire in streaming esclusivamente sulla piattaforma Disney + dopo il suo rilascio nelle sale. A confermarlo è l'amministratore delegato della casa di Topolino, Bob Iger, durante un incontro con gli investitori, avvenuto lo scorso 5 febbraio.

In particolare, Iger ha sottolineato che prevede di rinunciare al suo attuale tasso di 140 milioni di dollari l'anno, frutto dei ricavi dallo sfruttamento delle licenze, per favorire così il trasferimento di tutti i contenuti e programmi dati in concessione sulla piattaforma Disney +. Captain Marvel segna, da questo punto di vista, l'inizio di questa strategia, anticipata nel 2017 dalla decisione di interrompere la concessione dei diritti dei propri film a servizi come Netflix. Questo significa che anche altri marchi molto redditizzi in mano alla Disney finiranno direttamente sulla loro piattaforma da Marvel a Pixar alla Lucasfilm e si sta lavorando anche su progetti originali come The Mandalorian di Jon Favreau all'interno dell'universo di Star Wars. "Abbiamo una serie di motori creativi nella nostra azienda, molti dei quali dedicano il loro tempo e i loro talenti per sviluppare contenuti per la piattaforma Disney + - ha detto Bob Iger agli investitori. - Molti sono gli stessi che stanno rilanciando con successo successo Pixar, Lucasfilm e Marvel. Non vediamo l'ora di sfruttare anche il National Geographic per ulteriori contenuti su Disney +. Siamo, infatti, in procinto di acquisire la rivista e la sua divisione TV che fanno parte del pacchetto di acquisto della 21st Century Fox".

Questo non significa che Disney stia abbandonando il cinema, tutt'altro, anzi si sta lavorando per fare una programmazione che armonizzi i suoi prodotti direct-to-consumer con le uscite in sala. Rimangono però ancora fumosi molti dettagli sul servizio streaming, incluso quanto costerà o quando verrà lanciato. Disney prevede di dare il via al servizio a partire dalla fine del 2019, e afferma che costerà "sostanzialmente meno" di servizi come Netflix, che attualmente costa 12 euro al mese per il suo pacchetto di streaming più semplice. Probabilmente si avranno comunque maggiori dettagli l'11 aprile in occasione dell'Investor Day.