Captain Marvel è il film con il maggior numero di errori del 2019

Captain Marvel è stato proclamato il film con il maggior numero di errori del 2019, come rivelato dal sito specializzato moviemistakes.com che riporta tutti gli elementi individuati nei progetti destinati al grande schermo che non avrebbero dovuto essere presenti.

Il cinecomic con protagonista l'attrice premio Oscar Brie Larson ha totalizzato un totale di 59 errori. In Captain Marvel si mostrano infatti ad esempio la versione sbagliata di Windows, si gioca a Street Fighter anche se quel capitolo del franchise di videogiochi non era ancora stato messo in vendita, e nelle sale cinematografiche è in programma un blockbuster che doveva ancora debuttare sul grande schermo, senza dimenticare che le date riportate sul calendario sono sbagliate, Carol ricorda una canzone che sarebbe stata incisa solo 2 anni dopo e persino le targhe dei veicoli hanno qualche problema.

Tra i lungometraggi con il maggior numero di errori c'è anche il campione di incassi della Marvel Avengers: Endgame, arrivato a quota 51 tra cui il momento della colazione di Hulk, Captain America, Natasha e Ant-Man in cui una crepe riesce a riassemblarsi magicamente tra un'inquadratura e l'altra.

Il sito riporta poi gli errori del decennio che comprendono anche la sequenza d'azione di Deadpool in cui il protagonista si taglia la mano sinistra per liberarsi dalle manette di Colossus, ma quando si lancia dal ponte il braccio amputato è sul lato destro.

Non potevano poi mancare il bimbo finto usato per una scena di American Sniper e il dolce molto strano mostrato in Iron Man 2 apparso quando Hammer sta mangiando e caratterizzato da una ciliegia che compare e scompare, mentre il cucchiaio cambia continuamente posizione.

