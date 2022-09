Captain Marvel, Brie Larson rivela la sua più grande paura nell'unirsi al MCU

L'interprete di Captain Marvel Brie Larson ha rivelato quale è stata la sua più grande paura nell'accettare il ruolo della superoeroina e unirsi al Marvel Cinematic Universe.

Sono passati diversi anni dall'annuncio di Kevin Feige sul palco del Comic-Con che dava il benvenuto a Brie Larson nel MCU, dove avrebbe prestato il volto a Carol Danvers a.k.a. Captain Marvel.

Ma accettare un ruolo del genere per un attore non vuol dire solo fare i salti di gioa (anche se è sicuramente il sentimento prevalente), e il Premio Oscar Larson ha rivelato di aver avuto le sue apprensioni nel dire di sì.

"Ero terrorizzata dall'idea di fallire" ha raccontato l'attrice, come riporta anche Screen Rant "Credevo che volessero che facessi da sola i miei stunt. Mi hanno scelta per il ruolo e ho pensato 'Non comprendono appieno che sono una persona introversa con l'asma, forse hanno commesso un errore... Devo capire come fare al più presto'".

"Così ho iniziato ad allenarmi e ho imparato che in realtà sono molto più forte di quel che credessi. Le mie allergie erano ciò che causavano l'asma. Così ho semplicemente preso delle medicine per le allergie. E ho scoperto di poter sollevare pesi pesantissimi. Tutto questo ha davvero cambiato la mia vita" ha poi continuato, aggiungendo "Captain Marvel mi ha cambiato come persona molto più di quel che pensassi fosse possibile e in modi che non potevo davvero immaginare".

Adesso dovremo attendere il 2023 per rivederla sugli schermi nei panni dell'eroina in The Marvels, ma noi non vediamo l'ora. E voi?