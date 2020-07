Captain Marvel: Brie Larson punta all'eredità di Robert Downey Jr. nell'MCU?

Robert Downey Jr. si è conquistato nell'ultimo decennio lo status di star principale e una di quelle più apprezzate all'interno del Marvel Cinematic Universe. Dopo l'addio di Iron Man in Avengers: Endgame l'eredità potrebbe essere raccolta da Brie Larson che, secondo alcune voci, sarebbe interessata a raggiungere lo stesso status ottenuto dal collega negli ultimi anni.

Captain Marvel: un'immagine di Brie Larson

Un'opzione plausibile, considerando il contemporaneo addio di Steve Rogers e Natasha Romanoff. Un report delle ultime ore avanza infatti l'ipotesi che Brie Larson sia disposta a tutto pur di ricoprire il ruolo centrale nel franchise che in passato ha ricoperto Robert Downey Jr., che divenne il membro del cast più pagato e il fulcro del marketing e della promozione del franchise e in generale in tutti i progetti nei quali è stato coinvolto.

Kevin Feige, lo scorso anno, accennò all'importanza dell'ingresso di Brie Larson nel franchise:"Quando abbiamo scoperto che Brie Larson poteva essere interessata ad unirsi al nostro mondo abbiamo avuto una serie d'incontri. Era una grande fan del personaggio dei fumetti. Uno dei momenti salienti della mia carriera alla Marvel è stata presentarla al Comic-Con e farla uscire sul palco stando lì insieme a quasi tutti gli altri membri dei nostri film".

Brie Larson ha interpretato Carol Danvers/Captain Marvel nel film Captain Marvel, diretto da Anna Boden e Ryan Fleck, e in Avengers: Endgame, diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo e capitolo conclusivo di una fase fondamentale del Marvel Cinematic Universe. Chissà che non possa essere proprio lei a trainare il franchise nei prossimi anni.