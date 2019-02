Captain Marvel: Brie Larson avrebbe anche rinunciato al film per colpa di un costume!

Marica Lancellotti

Captain Marvel arriverà al cinema tra meno di un mese con volto e corpo di Brie Larson che, come abbiamo saputo negli ultimi giorni, ha firmato un contratto con Marvel per vestire i panni dell'eroina in sette progetti. Proprio quei panni, però, stavano spingendo l'attrice a non accettare il ruolo: tutta colpa di un costume nero succinto.

Il personaggio di Carol Danvers, creato da Roy Thomas e Gene Colan nel 1968, ha visto parecchi rimaneggiamenti nel corso degli anni. Il costume pensato per Brie Larson, in particolare, si ispira in parte al design scelto da Dexter Soy nel 2012 per la nuova serie di fumetti scritta da Kelly Sue DeConnick, in cui Carol ha assunto l'identità di Captain Marvel. Naturalmente non sappiamo se dalle parti della Disney si è parlato anche della possibilità di far indossare a Brie Larson un costume molto più vicino a quello di Ms. Marvel, primo alter ego di Carol Danvers. Quel che è certo è che, se pure ci abbiamo mai pensato, i produttori hanno dovuto fare subito i conti con il deciso no dell'attrice. In una recente intervista è stato il presidente dei Marvel Studios, Kevin Feige, a raccontare che: "Se guardate i fumetti, più si va indietro nel tempo e meno vestiti Carol Danvers sembra indossare. Spesso ha un costume da bagno intero con cui nascono evidenti problemi di proporzioni anche comici. Brie ha subito espresso la sua assoluta contrarietà e noi l'abbiamo rassicurata dicendole "non era quello che avevamo in mente. Non pensavamo tu fossi così contraria ma siamo contenti che ti sia espressa con tanta chiarezza".

La stessa Brie Larson in un'intervista con l'Hollywood Reporter ha ammesso di essere stata un po' titubante all'inizio, prima di accettare il ruolo: sicuramente Captain Marvel rappresentava per certi aspetti il "punto più alto di tante cose che volevo" ma c'erano anche elementi verso cui sapeva già di avere molte riserve. Uno fra tutti? Quel costume da bagno nero! Captain Marvel, che ha appena cominciato il suo press tour internazionale, arriverà nelle sale italiane il prossimo 6 marzo.