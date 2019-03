Captain Marvel, Brie Larson rivela: "Sono allergica ai gatti!"

Captain Marvel ha come protagonista Brie Larson e, un po' a sorpresa, l'attrice ha rivelato di essere allergica ai gatti. La notizia, che potrebbe sembrare irrilevante, permette però di scoprire un divertente dettaglio delle riprese del cinecomic Marvel in cui appare anche un simpatico gatto chiamato Goose.

Il premio Oscar ha raccontato: "È diventato un dettaglio al centro delle battute perché la troupe mi vedeva impegnata tutti i giorni in folle sequenze d'azione. Ma poi il gatto si presentava sul set e io dicevo: 'Dobbiamo elaborare un piano! Dobbiamo parlarne!'".

In Captain Marvel Goose, che nei fumetti si chiama invece Chewie come il famoso Wookie di Star Wars, non è in realtà un gatto, ma una specie aliena chiamata Flerken e la supereroina ha un grande legame con il simpatico personaggio a quattro zampe.

Brie Larson ha inoltre rivelato, durante un'intervista rilasciata a Entertainment Weekly, l'importanza della sua amicizia con Samuel L. Jackson: "I responsabili della Marvel mi hanno detto 'C'è qualcuno con cui vorresti girare questo film?'. E io ho risposto 'Per favore. Devo farlo con il mio amico. Non fatemelo fare da sola!'".

L'interprete di Nick Fury, nonostante la sua esperienza nel mondo Marvel, non le ha però dato alcun consiglio sostenendo che sarebbe stata perfettamente in grado di apprezzare l'esperienza nel migliore dei modi.

L'interprete di Captain Marvel, in arrivo nei cinema italiani il 6 marzo, ha infine parlato di una delle tematiche al cantro del cinecomic: "È incredibilmente potente e coinvolgente mostrare come si potrebbe andare ai confini della Terra per combattere fino alla morte per il tuo amico... per me fa parte di ciò su cui fa meditare questo film: la forza delle donne".