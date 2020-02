Captain Marvel 2: in arrivo un villain legato agli X-Men?

Captain Marvel 2 potrebbe avere un villain davvero inatteso e che collegherebbe il mondo di Carol Danvers con quello degli X-Men, personaggi ora a disposizione della Disney.

Le indiscrezioni apparse online sembrano infatti indicare il coinvolgimento di un mutante molto amato e apprezzato dai lettori dei fumetti e dagli spettatori.

Alcune fonti vicine alla produzione del sequel del cinecomic con star Brie Larson hanno infatti sostenuto che a complicare la vita della supereroina sarà l'entrata in scena di Rogue, dai poteri incredibilmente grandi. Nei film tratti dai fumetti degli X-Men il personaggio è stato interpretato dall'attrice Anna Paquin e possiede la capacità di assorbire la forza vitale e i poteri di chiunque entri in contatto con lei. Rogue, inoltre, è uno dei personaggi più amati da Kevin Feige, a capo della Marvel, che avrebbe quindi deciso di riportarla in scena mostrandola come parte di un gruppo di mutanti terroristi.

Nei racconti originali Rogue è stata cresciuta da Mystique che l'ha fatta avvicinare alla Confraternita dei Mutanti Malvagi e durante uno scontro con Captain Marvel ne hai assorbito i poteri Kree, i ricordi e la personalità. La giovane mutante, trovandosi in difficoltà a gestire la situazione, ha quindi chiesto l'aiuto di Charles Xavier, decidendo successivamente di unirsi agli X-Men.

Per ora i Marvel Studios non hanno ancora annunciato come hanno intenzione di riportare sul grande schermo i mutanti e l'apparizione di Rogue in Captain Marvel 2 potrebbe forse contribuire a gettare le basi per il futuro del franchise.