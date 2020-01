Captain Marvel 2 in fase di sviluppo, ma senza i registi del primo film

Ha preso il via la pre-produzione di Captain Marvel 2, il film con Brie Larson è in fase di sviluppo presso i Marvel Studios, ma i registi del primo film non torneranno al timone di comando.

Captain Marvel 2, sequel di Captain Marvel, è ufficialmente entrato in produzione presso i Marvel Studios, ma senza i registi del primo capitolo. Lo studio si è rivolto alla sceneggiatrice Megan McDonnell, già nel team creativo della serie Disney+ WandaVision, per firmare la sceneggiatura del sequel con Brie Larson e Samuel L. Jackson.

Hollywood Reporter rivela che i registi del primo Captain Marvel, Anna Boden e Ryan Fleck, anche co-sceneggiatori del progetto, non dirigeranno il sequel, ma probabilmente resteranno in casa Marvel per occuparsi di una serie Disney+. Marvel sarebbe alla ricerca di una regista a cui affidare Captain Marvel 2 in tempo per un'uscita nel 2022.

Per quanto riguarda i dettagli del plot, sono al momento top secret, ma a quanto pare la nuova storia si sposterà dagli anni '90 del primo a un'ambientazione contemporanea. A interpretare Carol Danvers, alias Captain Marvel, sarà ancora Brie Larson nei panni dell'eroina coinvolta in una guerra tra razze aliene, i Kree e i mutaforma Skrulls. Caron Danvers ha fornito un assaggio dei suoi incredibili poteri in Avengers: Endgame, dove ha partecipato al conflitto tra gli Avengers e Thanos. Quale minaccia dovrà affrontare stavolta?

