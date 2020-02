Captain Marvel 2: il sequel del film è ufficialmente in produzione

Captain Marvel 2 è entrato ufficialmente in produzione ai Marvel Studios: il sequel dell'omonimo cinecomic del 2019 con protagonista Brie Larson, sarà scritto dalla sceneggiatrice Megan McDonnell del team di WandaVision.

Captain Marvel 2 farà parte della Fase 5 dei Marvel Studios, che in queste ore si sono mossi per far entrare in produzione il film. Infatti, secondo Thomas Polito di Geeks Worldwide, la Disney ha lanciato la compagnia di produzione fittizia Warbird Productions 2, che segue la Warbird Production impiegata per il primo film su Carol Danvers.

It should come as no surprise, but Marvel filed the LLC “Warbird Productions II” on February 13th, which means Captain Marvel 2 is officially greenlit. pic.twitter.com/PDwczFfFi5 — Thomas Polito (@PolitoThomas) February 20, 2020

Per chi non lo sapesse, quando viene lanciata una produzione fittizia significa che i lavori al progetto sono iniziati e che lo studio ha dato la conferma per iniziare la produzione. A quanto pare, quindi Captain Marvel 2 diventerà ben presto realtà, anche se i Marvel Studios non hanno ancora un candidato o una candidata per la regia di questo sequel. Sempre secondo gli insider, sembra che Marvel voglia trovare una regista e che l'uscita del film è prevista per il 2022.

Captain Marvel è ambientato durante gli anni '90 e segue la "origin story" di Carol Danvers, che diventerà uno degli eroi più potenti dell'universo e si unirà anche agli Avengers. Nel primo film protagonista Brie Larson al fianco di Samuel L. Jackson, Jude Law, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Gemma Chan, Lee Pace, Annette Bening.