Captain Marvel 2: la scena post-credits introdurrà i Fantastici Quattro?

Brie Larson è pronta a riprendere il ruolo di Carol Danvers in Captain Marvel 2, un sequel molto atteso dai fan Marvel e che potrebbe introdurre altri supereroi grazie alla scena post-credit, ovvero I Fantastici Quattro.

Come riportato dal sito We Got This Covered, si vocifera che la scena post-credits di Captain Marvel 2 preveda l'ingresso dei Fantastici Quattro nel Marvel Cinematic Universe. Lo stesso Kevin Feige, capo della Marvel, ha più volte rassicurato i fan sull'apparizione dei supereroi tanto amati senza però rivelare alcun dettaglio sulla tempistica del loro ingresso.

I Fantastici Quattro, apparsi nel 1961, sono stati creati da Stan Lee e Jack Kirby e, dopo vari tentativi fallimentari, adesso potrebbero avere una nuova incarnazione cinematografica, stavolta in seno all'MCU.

Al momento non ci sono conferme da parte dei Marvel Studios, ma sempre nel rapporto del sito web si dice che gli attori John Krasinski ed Emily Blunt sarebbero la prima scelta dello studio per i ruoli di Reed Richards e Sue Storm.

Ricordiamo che a fine febbraio Captain Marvel 2 era entrato in produzione per poi interrompersi come tutte le altre produzioni. Salvo ritardi, il film dovrebbe arrivare nei cinema nel 2022.