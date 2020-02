Captain Marvel 2: Rogue degli X-Men comparirà nel sequel?

Il mondo degli X-Men starebbe per fare il suo ingresso nell'MCU grazie a Captain Marvel 2 che, secondo i rumor, potrebbe vedere la comparsa di Rogue in veste di villain.

Secondo We Got This Covered, infatti, Rogue apparirà come cattiva, alleata di un gruppo terroristico mutante che i fan credono sia la Confraternita dei mutanti malvagi, anche se Kevin Feige aveva annunciato che Magneto non sarebbe apparso per un bel po' di tempo. Rogue potrebbe dunque essere il primo personaggio degli X-Men introdotto ufficialmente nell'universo cinematografico Marvel, dopo l'acquisizione della Fox da parte della Disney.

Se davvero Rogue farà parte di questo sequel tanto atteso dai fan, la sua storia originale nell'MCU potrebbe convergere con gli esordi nei fumetti. Cresciuta da Mystica, Rogue era inizialmente avversa agli X-Men prima di incontrare Carol Danvers. A causa dei suoi poteri, assorbì permanentemente non solo le capacità Kree di Carol, ma anche la sua psiche. Ciò ha aiutato Rogue a tornare sui suoi passi e a diventare una supereroina.

Captain Marvel 2: la petizione contro Brie Larson chiede che sia sostituita nel sequel

Ricordiamo che Rogue è stato interpretato da Anna Paquin in quattro film di X-Men, dal 2000 al 2014, ma da quello che trapela dalle ultime voci di corridoio la rappresentazione del personaggio in Captain Marvel 2 sarà molto diversa dalla precedente.