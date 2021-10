Captain Marvel 2, parla la regista: "Lo Snap di Thanos è colpa di Captain America"

Dopo il successo dell'horror Candyman, la regista Nia DaCosta si prepara a misurarsi col Marvel Universe dirigendo Captain Marvel 2, intitolato ufficialmente The Marvels. Riguardo all'MCu, la regista ha espresso una curiosa teoria, dicendosi convinta che lo Snap di Thanos sia colpa di Captain America.

Avengers: Infinity War, una nuova foto del film

In un'intervista con Inverse, Nia DaCosta ha spiegato come la decisione di Captain America (Chris Evans) di non sacrificare Visione (Paul Bettany) durante Avengers: Infinity War lo ha reso responsabile della distruzione di metà dell'universo:

"Vorrei dire una cosa un po' irriverente su Captain America, ma credo che lo Snap sia tutta colpa sua anche se stava cercando di fare del suo meglio, di fare la cosa giusta. C'è un mondo in cui è un cattivo perché, alla fine, avrebbe dovuto sacrificare Visione. Ha scelto la vita di un robot, anche se senziente, preferendola all'intero universo. Questo lo rende in parte un antieroe, se vogliamo guardalo attraverso questo aspetto".

The Marvels: a Tropea le riprese del film con Brie Larson

The Marvels, diretto da Nia DaCosta, vedrà il ritorno di Brie Larson nei panni di Carol Danvers. Come anticipato, parte delle riprese del film si terranno in Italia, a Tropea.

L'uscita al cinema di The Marvels è fissata per novembre 2022. Il sequel di Captain Marvel vedrà anche la presenza dell'ex Direttore dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury, che era stato parte integrante del primo film con protagonista Brie Larson. Teyonah Parris riprenderà invece il ruolo di Monica Rambeau, l'agente SWORD visto anche in WandaVision.