Captain Marvel 2: “Si parlerà del rapporto tra Carol e Monica”, dice Teyonah Parris

WandaVision: Elizabeth Olsen e Teyonah Parris in una scena del terzo episodio

Teyonah Parris, interprete di Monica Rambeau nel Marvel Cinematic Universe, ha anticipato alcuni elementi del film Captain Marvel 2. Nello specifico, pur esprimendosi in modo cauto e un po' vago, l'attrice, intervistata da ET Canada, ha risposto così a una domanda sul rapporto tra Monica e Carol Danvers: "Credo che si esplorerà quel legame più nel dettaglio, per capire cosa stia accadendo tra loro due."

Si presume che stia alludendo alla reazione di Monica, decisamente poco positiva, nei recenti episodi di WandaVision ogni volta che viene fatto il nome di Carol. La teoria dominante tra i fan è che la giovane ce l'abbia con "zia" Carol perché quest'ultima non era presente quando Maria Rambeau, madre di Monica e migliore amica di Captain Marvel, è deceduta a causa di un tumore, pochi anni dopo la scomparsa della stessa Monica, vittima delle azioni di Thanos.

Teyonah Parris ed Elisabeth Moss nell'episodio Mystery Date della quinta stagione di Mad Men

Teyonah Parris ha debuttato nei panni di Monica Rambeau nella miniserie WandaVision, e nell'ultimo episodio ha cominciato ad acquisire superpoteri, in linea con l'incarnazione fumettistica che è stata un vero e proprio membro degli Avengers in più occasioni (con gli pseudonimi Captain Marvel, Photon e Spectrum). L'attrice ritornerà, questa volta al fianco di Brie Larson, in Captain Marvel 2, previsto per la seconda metà del 2022, e in quel film apparirà anche la giovane protagonista di Ms. Marvel, altra miniserie che vedremo prossimamente, dopo l'estate, su Disney+.

Prima di entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe negli ultimi mesi, Parris è stata una presenza ricorrente in Mad Men nei panni di Dawn Chambers, e sul grande schermo è stata diretta da James L. Brooks, Spike Lee e Barry Jenkins. Entro la fine del 2021 la vedremo nell'atteso horror Candyman, sequel dell'omonimo film del 1992 basato su un racconto dello scrittore Clive Barker, su uno spirito assetato di vendetta che tormenta gli abitanti di un palazzo nella periferia di Chicago.