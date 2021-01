Captain America: The Winter Soldier, il folle stunt che Scarlett Johansson fece fare a Frank Grillo

La star di Captain America: The Winter Soldier, Frank Grillo, ricorda quel folle stunt che Scarlett Johansson lo convinse a fare per il film Marvel.

Girare un film Marvel non è mica cosa da poco (in tutti i sensi), e a volte si potrebbe pensare di non essere in grado di filmare qualche scena... E in Captain America: The Winter Soldier Frank Grillo ha quasi rinunciato a girare un particolare stunt, almeno finché Scarlett Johansson non ha trovato il modo di motivarlo.

"Stavamo girando Cap 2, Winter Soldier, ed eravamo dalle parti di Long Beach con un un velivolo" ha raccontato l'interprete di Brock Rumlow a.k.a. Crossbones nel Marvel Cinematic Universe ai microfoni di Collider "E siamo lì a quanti metri sul livello del mare e dalla barca? C'era una gru alta qualcosa come 45 metri sul punte di comando, quindi direi poco meno di un centinaio di metri dall'acqua. E praticamente dovevamo agganciarci a quella gru, e i avrebbero lasciato cadere, così sarebbe sembrato come se stessimo volando fin sulla barca. E i non lo volevo fare, gli dissi 'Ah no, non esiste. Fatelo fare alla mia controfigura, io non ci riesco!'".

Ma l'impavida Scarlett non si è fatta tutti questi problemi... "Scarlett invece ha detto 'Beh, io lo faccio!'. E l'ha fatto. Così, a quel punto, non potevo non farlo" afferma ridendo "Credo che nel film stia volando lì dopo di lei. Scarlett non ha avuto paura, ma io mi sono cagato sotto dalla paura. Ed era così buio, perché stavamo girando di notte!".