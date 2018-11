Captain America: The Winter Soldier, ecco l'errore di cui i fan non si sono accorti

Captain America: The Winter Soldier contiene uno strano errore tipografico di cui finora i fan Marvel non si sono accorti. A notarlo è stato un utente di Reddit mentre guardava il film su FX. L'errore di trova nella mostra allo Smithsonian Museum. Il memoriale di Bucky Barnes riporta la scritta "Nato nel 1916", mentre nella parte bassa del monumento notiamo la scritta _"1917-1944", date di nascita e di morte di Bucky.

La confusione sulla data di nascita di Bucky Barnes, in realtà, non è cosa nuova. Varie fonti del Marvel Cinematic Universe indicano il 1916, 1917 o anche 1922. Anche la data di morte di Bucky non è chiara, il film parla del 1944, ma sia Arnim Zola che Sam Wilson hanno sostenuto che Barnes sia scomparso nel 1945.

Ciò che è strano, però, è che la mostra contenuta in Captain America: The Winter Soldier contraddica se stessa indicano due date di nascita differenti per Bucky Barnes. Su questa curiosa svista rimangono molti dubbi.

Nel corso di alcune interviste Sebastian Stan, che interpreta il personaggio, ha ricordato esattamente cosa ha fatto quando ha dovuto fare i conti col il braccio metallico di Bucky: "Non volevo sembrare un robot. Me ne andavo in giro afferrando oggetti con la destra e la sinistra, emettendo suoni, ma mi hanno detto che non c'era bisogno di farlo, non dovevo simulare il suono del pugno quando lo tiravo, ma non riuscivo a farne a meno. Per fortuna la situazione è migliorata. Il primo braccio era davvero pesante, era molto difficile muoverlo. Ma ha condizionato il mio modo di muovermi facendomi entrare nel personaggio. Mi ha fatto scoprire ciò che scopre Bucky. Poi è diventato più comodo, lo stesso Bucky si sente più a suo agio con i cambiamenti man mano che invecchia".

Dopo l'uscita di Avengers 4, il destino di Bucky Barnes è incerto, ma il personaggio potrebbe ricomparire in una delle serie dedicate agli eroi Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!