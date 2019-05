Captain America avrà un nuovo film in una timeline alternativa dell'MCU?

Torneremo, in futuro, a vedere Captain America in un nuovo cinecomic ambientato in una timeline alternativa dell'MCU?

Captain America avrà un nuovo film a lui dedicato in una timeline alternativa dell'MCU? La domanda sorge spontanea dopo la fine riservata al personaggio in Avengers: Endgame. L'introduzione dei viaggi nel tempo nell'MCU apre un ventaglio di nuove possibilità anche se la dinamica alla base del film dei fratelli Russo ha complicato le cose.

Avengers: Endgame, Captain America in lacrime

Nel finale di Avengers: Endgame Steve Rogers si offre volontario per tornare indietro nel tempo e rimettere a posto le Gemme dell'Infinito. Quando fa ritorno nel presente è ormai anziano. Steve ha infatti deciso di fare ritorno negli anni '40 e rimanere lì per vivere appieno la storia d'amore con Peggy Carter. Il suo ritorno è dovuto alla necessità di passare le consegne a Falcon e non, come previsto nel fumetti, a Bucky Barnes.

Avengers: Endgame, chi saranno i nuovi supereroi del Marvel Cinematic Universe

Dal momento che ogni alterazione del passato apre una timeline alternativa, i fan vogliono sapere se c'è la possibilità di rivedere Captain America in un nuovo film ambientato in un'altra realtà. Steve Rogers è vivo; il suo ritorno, anche se non immediato, è possibile. C'è che ipotizza addirittura la possibilità di vedere Rogers e Peggy Carter nella serie Marvel What If, in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+.

Avengers: Endgame, una scena con Chris Evans

A quanto sappiamo finora, Chris Evans ha concluso il suo impegno con Marvel e con il ruolo di Captain America. Una volta che si sarà scrollato di dosso il personaggio, potrebbe decidere di fare ritorno, magari in un contesto completamente diverso. Secondo i sondaggi, il suo personaggio è terzo in popolarità presso i fan dopo Thor e Iron Man quindi un suo ritorno sarebbe più che gradito.

La domanda che si pongono i fan è quali realtà alternative ha creato Steve Rogers facendo ritorno nel passato? Ha davvero alterato la sua timeline? Quali altri personaggi sono coinvolti in questi cambiamenti? La sua escursione nel passato ha creato una duplice realtà in cui il suo vecchio sé giace nel ghiaccio nello stesso modo del suo sé alternativo? Lo scopriremo - forse - nel futuro dell'MCU, come potete leggere nelle nostre prime ipotesi sul post Avengers: Endgame e sulla Fase 4.