Captain America: New World Order, Anthony Mackie svela la tattica di Marvel per evitare spoileer

La procedura dei Marvel Studios per combattere gli spoiler è degna della CIA, come spiega la star di Captain America: New World Order Anthony Mackie.

La guerra contro gli spoiler non conosce frontiere presso i Marvel Studios, come testimonia la star di Captain America: New World Order, Anthony Mackie. L'interprete di Sam Wilson ha descritto in dettaglio ha rivelato le rigorose misure di sicurezza che i Marvel Studios impiegano per salvaguardare i segreti delle loro sceneggiature durante un'apparizione al The Kelly Clarkson Show.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie davanti allo scudo di Captain America

"Ho ricevuto la mia sceneggiatura di Captain America: New World Order oggi - non l'ho letta, non l'ho aperta" ha detto. "Non ho il mio codice di accesso che ti consente di accedere al sito Web... otteniamo letteralmente un codice di accesso a un sito Web che ci fornisce un luogo in cui incontrare la persona a cui firmare, sederci davanti a un computer e leggere la nostro sceneggiatura. I Marvel Studios non si fidano di nessuno. Ed è sempre, uno stagista di 21 anni che ti odia. Sai, è seduto lì a mangiare Cheetos e dice, 'Leggi più velocemente'. Io rispondo, 'Sono dislessico.' E lui dice: "Non mi interessa"'.

Captain America 4: svelato l'importante ruolo del Generale Ross interpretato da Harrison Ford

Con tutta questa segretezza anthony MackieAnthony Mackie si guarda bene dal fornire anticipazioni non concordate con lo studio sull'atteso Captain America: New World Order, anche se questo non gli ha impedito di anticipare la direzione del prossimo sequel. In particolare, Mackie ha recentemente confermato che New World Order unirà Sam Wilson con un nuovo partner ora che l'originale Captain America, Steve Rogers, è troppo vecchio per unirsi a lui in prima linea. Nonostante ciò, l'attore è fermamente convinto che l'anziano Rogers sia ancora vivo, nonostante la sua assenza dall'MCU da Avengers: Endgame del 2019.

Anthony Mackie ha, inoltre, lodato il suo nuovo costume spiegando che gli fa un sedere meraviglioso: "Le mie chiappe tonde sembrano deliziose nello spandex", ha scherzato, aggiungendo che finora ha preso parte a quattro sessioni di prova costumi. Queste prove sono seguite a mesi di intenso allenamento fisico e dieta per raggiungere la forma fisica necessaria a interpretare un supereroe.

Captain America: New World Order arriverà nei cinema nel 2024.