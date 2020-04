Captain America: Civil War, ecco perché Visione ha scelto il team Iron Man

In Captain America: Civil War, Visione prende le parti del team Iron Man e sostiene di farlo per salvare più vite possibile... ma c'è dell'altro.

In Captain America: Civil War gli Avengers si spaccano in due. Visione sceglie il team Iron Man, ma il perché di questa scelta è molto più personale di quanto il supereroe abbia dichiarato. Nel film del 2016, dopo la creazione degli Accordi di Sokovia, Steve Rogers e Tony Stark finiscono per creare due gruppi con diverse priorità, e costringono tutti gli altri personaggi a scegliere una squadra.

Captain America: Civil War - Il character poster di Visione

Gli eventi di Avengers: Age of Ultron hanno portato alla creazione del documento chiamato Accordi di Sokovia, un modo per limitare i poteri degli Avengers soggiogandoli al controllo delle Nazioni Unite, al fine di contenere il numero delle vittime civili degli scontri tra supereroi ed evitare la distruzione di intere città a ogni nuova missione. Captain America non trova sensato l'accordo, mentre Iron Man accetta di buon grado il passo indietro richiesto dalle istituzioni.

Una volta stabilita l'impossibilità di conciliazione, negli Avengers vengono a crearsi due schieramenti, ai quali i personaggi aderiscono sulla base di fedeltà individuale o dedizione alla causa. Vision si unisce al team Iron Man dichiarando di essere "dalla parte della vita", facendo quindi riferimento alla possibilità di limitare le vittime innocenti grazie agli Accordi di Sokovia.

Captain America: Civil War - Gli amici non tradiscono. E nemmeno la Marvel

Ma dietro al perché ufficiale dell'adesione di Vision al team Iron Man in Captain America: Civil War c'è un dettaglio molto più personale. Dalla parte di Tony Stark si è schierata anche Scarlett Witch, che forse più di tutti i protagonisti ha bisogno di veder contenuto il proprio potere iper distruttivo. Vision avrebbe scelto di allinearsi con il lato istituzionale essenzialmente per tenere d'occhio e proteggere la sua Wanda Maximoff, come era in realtà facilmente intuibile.