Captain America: Civil War, Chris Hemsworth pensava di essere stato cancellato dall'MCU

Chris Hemsworth è una delle colonne portanti del Marvel Cinematic Universe grazie al personaggio di Thor, ma quando è stato girato Captain America: Civil War ha seriamente pensato di essere stato cancellato dai cinecomic.

Nel nuovo libro The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, Chris Hemsworth confessa di aver pensato seriamente che Thor fosse stato cancellato e che non ci sarebbero stati più film con il suo personaggio dopo Captain America: Civil War. Nel film, infatti, Thor non è presente con altri Avengers come Hulk e Vedova Nera, così l'attore ha subito pensato al peggio:

"Eravamo al press tour di Avengers: Age of Ultron e tutti parlavano di Civil War. Io non sapevo niente, chiedevo cosa fosse Civil War. Mi hanno spiegato che sarebbe stato il prossimo film su Captain America, con Iron Man, Spider-Man, Visione... Non capivo, a un certo punto ho pensato che mi stessero cancellando".

Nella lotta personale tra Steve Rogers (Chris Evans) e Tony Stark (Robert Downey Jr.) a causa del fuggitivo Winter Soldier (Sebastian Stan), incastrato per l'omicidio del re del Wakanda, c'era poco spazio per Thor e Hulk. Chris Hemsworth ricorda che quando ha scoperto che anche Mark Ruffalo non era stato reso partecipe, ha pensato: "Ma allora che stiamo facendo qui?"

Come ben sappiamo, ovviamente le paure di Chris Hemsworth erano totalmente infondate, visto che poi Thor è tornato alla grande con altri tre film e presto sarà nei cinema in Thor: Love and Thunder, l'ultimo film di Taika Waititi che uscirà nelle sale a luglio 2022.

Nel cast del film, oltre a Chris Hemsworth tornerà Natalie Portman, Tessa Thompson, insieme a Melissa McCarthy, Karen Gillian, Taika Waititi, Christian Bale, Russell Crowe, Matt Damon, Tessa Thompson, Sam Neill, Jaimie Alexander, Luke Hemsworth, Sean Gunn.