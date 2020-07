Captain America, Chris Evans: "Sento già la mancanza di Steve Rogers"

Chris Evans ha detto addio al ruolo di Captain America e, in una recente intervista, ha ammesso di sentire già un po' la mancanza del mondo Marvel e del ruolo del supereroe.

L'attore non ha però intenzione di riprendere in mano lo scudo di Steve Rogers che è stato passato a Falcon al termine di Avengers: Endgame.

Rispondendo alle domande di Backstage, Chris Evans ha parlato delle aspettative dei fan: "C'erano queste enorme aspettative che avevano le persone nella propria mente, questa idea di chi era il personaggio, e bisognava rispettarla. Gli spettatori sono una parte di ciò che fa funzionare questi film".

Dire addio al ruolo di Captain America non è stato però facile: "Ho assolutamente amato il mio periodo con la Marvel. Mi manca già, ma non posso negare che è davvero entusiasmante avere la totale libertà di poter dare spazio a qualsiasi cosa voglia il mio appetito creativo".

Far parte del Marvel Cinematic Universe è piuttosto impegnativo e Chris Evans ha dimostrato nel corso degli anni di essere interessato a progetti di vario tipo, spaziando dalla commedia Cena con delitto - Knives Out che ha conquistato critica e pubblico, alla serie In difesa di Jacob in cui ha recitato accanto a Michelle Dockery.