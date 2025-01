Captain America, Stanley Tucci ricorda: "Mi sono sentito insultato e lusingato al tempo stesso"

Stanley Tucci sta riscuotendo un grande successo grazie al suo ultimo ruolo al cinema, nell'acclamato film Conclave, ma i fan del Marvel Cinematic Universe lo ricordano ancora per il suo ruolo in Captain America - Il primo Vendicatore, uscito nel 2011.

Secondo Variety, Tucci si è soffermato a riflettere sul periodo trascorso a interpretare Abraham Erskine nel primo film di Captain America. Prima ha commentato la sua partecipazione al film indipendente Supernova di Harry Macqueen, sottolineando di essersi sentito "triste" per il regista dopo che la pellicola non ha ottenuto il riconoscimento che meritava.

Essere trascurati è una cosa che accade spesso con i film indipendenti, anche se Tucci sa bene cosa significhi recitare in blockbuster dal budget elevato come i film di supereroi del MCU. Sebbene Tucci sia consapevole che il suo ruolo nel MCU sia uno dei migliori lavori che abbia mai ottenuto, ha ammesso anche che è stato "inquietante" essere scritturato per un personaggio di 20 anni più vecchio della sua età reale.

Ralph Fiennes e Stanley Tucci in Conclave

"Ho amato Captain America - Il primo Vendicatore, è stato uno dei ruoli e dei lavori più belli che abbia mai avuto. Sono stato lì per tre settimane e mi sono divertito moltissimo, e ho anche amato interpretare quel personaggio. Sono stato scritturato per interpretare un uomo di 70 anni all'età di 50, quindi è stato inquietante, ma va bene così; ero lusingato e insultato allo stesso tempo... Bisogna mescolare le cose, come si suol dire", sono state le parole di Tucci.

Il diavolo veste Prada, Stanley Tucci: "Dopo il film faticavo a trovare lavoro"

Tucci ha avuto la possibilità di riprendere il suo ruolo per la serie animata What If...?, che immagina che gli eventi del MCU si svolgano in modo diverso rispetto ai film live-action. Oltre a Conclave, di recente è apparso anche nei film The King's Man e Whitney Houston: I Wanna Dance with Somebody e ha avuto un ruolo nella serie d'azione spionistica Citadel.

Per il suo prossimo film, Tucci farà squadra con gli ex-colleghi del MCU Chris Pratt, Ke Huy Quan, Anthony Mackie e Giancarlo Esposito per il film di Netflix The Electric State, diretto dai registi del franchise Avengers Anthony Russo e Joe Russo e che vedrà Millie Bobby Brown protagonista.