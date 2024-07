Captain America: Brave New World, in arrivo il trailer mentre sono in corso le riprese aggiuntive in Georgia

Marvel vuole evitare un altro flop e ha messo in cantiere quasi quattro mesi di riprese aggiuntive per Captain America: Brave New World, ma a quanto pare un primo trailer è in arrivo a breve.

A ogni nuova anticipazione, aumenta l'hype per Captain America: Brave New World. La pellicola con Anthony Mackie e Harrison Ford è uno dei due progetti Marvel attualmente in lavorazione (l'altro è Thunderbolts, le cui riprese si sono concluse poche settimane fa). Grazie a nuovi rumor sappiamo ora quando arriverà il trailer del ritorno di Captain America: secondo Nexus Point News e Daniel Richtman, il promo verrà diffuso giovedì 11 luglio.

Nel frattempo, sono in corso in Georgia le riprese aggiuntive di Captain America: Brave New World, che proseguiranno fino ad agosto. Dopo i ritardi accumulati, il film dovrebbe arrivare nei cinema a febbraio 2025. Secondo le fonti, il budget sarebbe lievitato fino a sfiorare la cifra imponente di 350 milioni. Dopo gli ultimi insuccessi, Marvel non può permettersi un altro flop e così, dopo le reazioni negative alle proiezione test dello scorso anno, la data di uscita di Captain America: Brave New World è stata posticipata di un anno. Nel frattempo il regista Julius Onah si è messo al lavoro per i reshoots che prevedono la realizzazione di tre importanti sequenze d'azione.

Anthony Mackie in azione nei panni di Captain America

Il ritorno di Captain America

Le prime immagini ufficiali di Captain America: Brave New World diffuse nei mesi scorsi hanno anticipato il ritorno di Sam Wilson equipaggiato con l'iconico scudo di vibranio di Steve Rogers e il suo incontro con il presidente degli Stati Uniti "Thunderbolt" Ross (Harrison Ford), che incaricherà Wilson di riformare il team dei Vendicatori.

Nei materiali mostrati in anteprima al CinemaCon di Las Vegas il mese scorso, Ross dà il benvenuto a Sam Wilson alla Casa Bianca lodandolo per i suoi comportamenti eroici, ma presto scoppia il caos quando la musica attiva alcuni agenti assassini dormienti, tra cui Isaiah Bradley (Carl Lumbly), che tentano di eliminare il Presidente.

Captain America: Brave New World, ci sarà il cameo a sorpresa di un Avenger inatteso?

"Aveva più senso che fosse un film action di spionaggio realistico piuttosto che una storia di alieni e aeroplani che attraversano portali e cose del genere", ha detto Anthony Mackie in una recente intervista. "Anche se ho recitato in così tanti film che ho visto tutto, l'opportunità per Sam di affermarsi davvero come una vera star d'azione arriva con questo film. Questa pellicola è un chiaro reset. Ristabilisce davvero l'idea di cosa sia questo universo e di cosa sarà in futuro. Penso che con questi film si ottenga un chiaro, nuovo marchio di ciò verso cui la Marvel è diretta, allo stesso modo in cui hanno fatto con Captain America: The Winter Soldier."

Nel cast, a fianco di Anthony Mackie e Harrison Ford, troviamo anche Danny Ramirez nei panni del nuovo Falcon, Shira Haas in quelli della supereroina israeliana Sabra, Liv Tyler che torna nel ruolo di Betty Ross e Tim Blake Nelson in quelli del Leader.