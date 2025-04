Anthony Mackie svela la reazione di Chris Evans a Captain America: Brave New World

Chris Evans elogia Anthony Mackie, suo successore come Captain America, dopo aver visto Brave New World, il nuovo film Marvel del franchise.

Durante un'intervista promozionale per il suo ultimo progetto Sneaks, Anthony Mackie ha condiviso un momento significativo legato a Captain America: Brave New World, pellicola in cui interpreta per la prima volta il supereroe in un film da protagonista.

In particolare, l'attore ha raccontato quale sia stata la reazione di Chris Evans - volto storico di Steve Rogers - dopo la visione del film.

Le parole dell'ex Captain America

Pur non essendosi incontrati di persona per motivi di agenda, Mackie ha rivelato che Evans non ha mancato di fargli sapere cosa ne pensa del film. L'attore ha infatti ricevuto un messaggio da parte dell'amico e collega che recitava: "Bel lavoro", aggiungendo che aveva apprezzato davvero il film. "Non ci siamo sentiti direttamente perché entrambi siamo costantemente in movimento. So che lui è da qualche parte in Europa, impegnato su un set", ha raccontato Mackie ai microfoni di E! News.

Captain America: Civil War - il Team Cap pronto al duello

Dopo aver dato vita al personaggio di Sam Wilson in diverse pellicole del Marvel Cinematic Universe e nella serie The Falcon and the Winter Soldier, Brave New World segna per Mackie il debutto ufficiale come nuovo Captain America sul grande schermo.

Il film vede Sam raccogliere l'eredità lasciata da Steve Rogers, assumendo una posizione centrale nella nuova formazione degli Avengers e preparandosi a guidarli negli eventi futuri di Doomsday e Secret Wars, in cui Mackie è già confermato nel cast.

Accoglienza tiepida, futuro incerto?

Nonostante le alte aspettative, Captain America: Brave New World non ha riscosso il successo sperato. Il film si è rivelato uno dei titoli meno redditizi dell'MCU, incassando complessivamente 414,7 milioni di dollari a livello globale. Un risultato modesto, soprattutto se confrontato con Un film Minecraft, che è riuscito a superarlo al box office nazionale nel giro di appena due settimane.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

La reazione positiva di Evans non sorprende, considerato il forte legame costruito con Mackie durante gli anni di collaborazione in vari film del franchise. Il rispetto e la stima reciproci tra i due attori sembrano essere rimasti immutati.

Resta da capire se la Marvel vorrà proseguire con un quinto capitolo di Captain America dopo gli eventi di Secret Wars. Mackie, dal canto suo, ha più volte espresso il desiderio di restare nel ruolo, ma il destino del personaggio potrebbe dipendere dall'analisi dei risultati ottenuti da Brave New World.