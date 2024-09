Captain America: Brave New World, Tim Blake Nelson sui reshoot: "Ho girato il film due volte"

Tim Blake Nelson ha parlato delle riprese aggiuntive del film Captain America: Brave New World, uno dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe in arrivo sugli schermi.

L'attore ha così confermato che sono stati compiuti numerosi cambiamenti necessari a modificare alcuni dettagli della storia.

Le rivelazioni sulle riprese aggiuntive

Intervistato da The Hollywood Reporter, Tim Blake Nelson ha parlato di Captain America: Brave New World, in arrivo nei cinema a febbraio, sottolineando: "Lo abbiamo fatto. L'ho girato. L'ho in realtà girato due volte perché avevo lavorato sul set in origine un anno fa, e poi siamo tornati e rifatto molte scene all'inizio dell'estate. Ogni singolo film che ho girato spero mi renda migliore".

L'attore ha ricordato il tempo trascorso tra i film Marvel in cui ha lavorato spiegando: "Ho probabilmente girato 60 lungometraggi tra Hulk e Captain America: Brave New World, quindi ci sono dozzine di aggiunte e miglioramenti".

I fan del MCU si stanno quini chiedendo cosa sia cambiato tra le due versioni del film e, secondo alcune indiscrezioni, dalla trama sarebbe stata tagliata la Serpent Society.

Captain America: Brave New World, cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

Cosa accadrà in Captain America: Brave New World?

Alla regia del film c'è Julius Onah, che era stato lodato proprio da Nelson sostenendo che aveva guidato in modo meraviglioso gli attori e sia sempre attento a dare le giuste opportunità agli interpreti.

Tim aveva inoltre commentato le critiche di Martin Scorsese rivolte ai film Marvel sostenendo: "Si tratta assolutamente di cinema. Ci fanno ritornare bambini. Quando sono davvero buoni, e spesso lo sono, ti perdi nella storia".

L'attore aveva ricordato che si tratta di intrattenimento e hanno comunque molti aspetti artistici, aggiungendo che ritiene il prossimo capitolo delle avventure di Captain America "un film meraviglioso".

Al centro della trama ci sarà Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, che si ritrova al centro di un evento internazionale che rischia di mettere l'intero mondo a rischio.

Nel cast ci sono anche Harrison Ford, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, Giancarlo Esposito, Liv Tyler.