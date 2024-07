Captain America: Brave New World, terminati ufficialmente i reshoots

Si è parlato molto dei reshoots di Captain America: Brave New World, anche se l'opinione prevalente tra gli scooper dei social media (e gli addetti ai lavori) è che l'intenzione sia sempre stata quella di sistemare le scene d'azione del film, non la storia.

Oggi, però, vi comunichiamo che le riprese aggiuntive del film in uscita nel 2025 sono state finalmente completate. La notizia proviene dai membri della troupe che hanno celebrato in rete quello che sarà l'ultimo film a cui ha lavorato il veterano e primo assistente alla regia Michele Panelli-Venetis.

Captain America: Brave New World, ci sarà il cameo a sorpresa di un Avenger inatteso?

Cosa è cambiato con i reshoots?

Si apprende inoltre che il coordinatore dei combattimenti di Creed III, Mark R. Miscione, è stato chiamato a ricoprire lo stesso ruolo per Captain America: Brave New World. Questi ultimi hanno visto Giancarlo Esposito salire a bordo del film in un ruolo misterioso e, presumibilmente, hanno eliminato la Serpent Society.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

La maggior parte del cast sembra essere stata coinvolta nei reshoot, compresa la star de L'incredibile Hulk Tim Blake Nelson. "Sono molto emozionato. Domani andrò ad Atlanta per continuare a lavorarci", ha dichiarato il mese scorso a proposito del suo ritorno nel ruolo del Leader. "È stato molto emozionante riportare in vita un personaggio di 16 anni fa e immaginare come sia invecchiato con me e come. Il team Marvel ha elaborato una spiegazione davvero interessante - una rivelazione, dovrei dire - su ciò che ha fatto per 16 anni e perché".

Siamo incuriositi da ciò che potrebbe essere e non saremmo scioccati se il cattivo fosse stato costretto a lavorare in segreto per il governo degli Stati Uniti. Se così fosse, si potrebbe spiegare come il Generale Ross sia diventato il furioso Hulk Rosso.

Captain America: Brave New World comprende Anthony Mackie, Harrison Ford, Danny Ramirez, Carl Lumbly, Tim Blake Nelson, Shira Haas, Liv Tyler, Xosha Roquemore, Giancarlo Esposito e la Superstar della WWE Seth Rollins.

Julius Onah dirige il film da una sceneggiatura di Malcolm Spellman e Dalan Musson, anche se si ritiene che anche il regista abbia fatto un tentativo. Matthew Orton, invece, ha scritto nuove scene per le riprese aggiuntive che, come si è detto, si sono concluse ad Atlanta, in Georgia.