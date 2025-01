Captain America: Brave New World, svelato finalmente il look del villain principale del film

Captain America: Brave New World vedrà Anthony Mackie sfidare l'Hulk Rosso di Harrison Ford, ma il temibile presidente degli Stati Uniti non sarà l'unico temibile nemico che Sam Wilson dovrà affrontare.

Per motivi che verranno sicuramente svelati, il classico villain dei fumetti di Hulk, il Leader, farà il suo debutto in live action nel prossimo film di Captain America. E mentre i Marvel Studios hanno tenuto nascosta la sua apparizione, il primo sguardo al supergenio verde è finalmente arrivato online.

La nuova immagine promozionale di Captain America: Brave New World presenta i due principali cattivi del film, ovvero Red Hulk e The Leader. Tim Blake Nelson, che riprende il ruolo di Samuel Sterns da L'incredibile Hulk del 2008, può essere visto con la tipica testa gigante e la pelle verde molto fedele al fumetto.

Il ritorno del Leader nel MCU e gli altri villain

Il suo aspetto è esattamente quello che i fan si aspettavano di vedere, con una fronte gigantesca che si dà il caso sia verde. Il suo ruolo all'interno della trama di Brave New World rimane incerto, ma sta diventando sempre più chiaro che la Marvel intende ridurre al minimo la sua esposizione prima che il film arrivi nelle sale il mese prossimo.

Prima del suo imminente debutto in Brave New World, il Leader avrebbe dovuto essere introdotto nel sequel de L'incredibile Hulk. Come i fan del MCU sanno bene, i Marvel Studios non sono riusciti a produrre un altro film su Hulk dal 2008. Come Blake Nelson ha rivelato in precedenza, l'attore era "affranto" per non essere stato in grado di riprendere il suo personaggio da dove l'aveva lasciato ben dieci anni fa. Questo fino a quando lo studio non lo ha contattato per partecipare a Captain America 4, insieme ad altri cattivi dei fumetti.

Nonostante sia il quarto film su Capitan America e il debutto sul grande schermo della versione dell'eroe a stelle e strisce di Anthony Mackie, sembra che Brave New World mostrerà diversi personaggi legati a Hulk (ad eccezione dello stesso Bruce Banner, ovviamente). Inoltre, Giancarlo Esposito interpreterà Sidewinder, il leader della Serpent Society, che è stato scritturato e aggiunto al film a riprese in corso.