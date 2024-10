Captain America: Brave New World, svelati dei dettagli su Red Hulk e Sam Wilson

Sono stati condivisi online alcuni nuovi artwork promozionali di Captain America: Brave New World, dandoci un'altra occhiata ai nuovi costumi che Sam Wilson (Anthony Mackie) e Joaquin Torres (Danny Ramirez) indosseranno nel film dei Marvel Studios come Sentinella della Libertà e nuovo Falcon.

Inoltre, abbiamo delle brevi descrizioni dei personaggi di Wilson, Torres e Red Hulk (Harrison Ford). Quest'ultimo conferma che Samuel Sterns, alias The Leader (Tim Blake Nelson), sarà responsabile della trasformazione del Presidente Ross, e rivela anche che la bestia furiosa manterrà il suo potere di generare calore come nei fumetti.

Captain America: Brave New World, ecco i dettagli dei personaggi nel film

Locandina di Captain America: Brave New World

Le descrizioni dei personaggi sottolineano quelli che erano i dettagli che già erano stati anticipati per il film. Dopo aver portato lo scudo di Capitan America per alcuni anni, Sam Wilson deve usare la sua intelligenza e farsi nuovi alleati per fermare una forza diversa da tutte quelle che ha visto prima. Ex tenente dell'aviazione americana, Joaquin Torres ha raccolto le vecchie ali di Sam per assumere il ruolo di Falcon.

Un mostro creato da Samuel Sterns. Red Hulk è un nemico incredibilmente forte e temibile. La sua pelle irradia un calore intenso, bruciando tutto ciò che tocca.

Captain America: Brave New World, cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

Secondo quanto riferito, all'inizio del mese si sono svolte alcune nuove proiezioni di prova di Brave New World e le reazioni dei presenti non sono state esattamente positive. A quanto pare, si sono tenute due proiezioni, con i partecipanti divisi in gruppi con un braccialetto verde o rosso. Un rapporto iniziale di World of Reel affermava che erano stati proiettati due tagli del film, ma non siamo sicuri che ciò sia esatto (è più probabile che lo studio stesse cercando di ottenere input da diversi gruppi demografici).

Le risposte sono state ampiamente contrastanti e negative, con il film descritto come "inessenziale" e "piatto". Anche Scooper MTTSH ha sentito alcune persone che hanno partecipato alla proiezione.

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

Una recente fuga di notizie sulla trama - che si ritiene sia legittima - non ispirava esattamente fiducia; quindi, questo tipo di risposta non sorprende più di tanto. Detto questo, per il momento è meglio considerare queste notizie come voci.

Ecco la trama del film. Dopo aver incontrato il neoeletto Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam si ritrova nel mezzo di un incidente internazionale. Deve scoprire le ragioni di un nefasto complotto globale prima che la vera mente faccia diventare rosso il mondo intero.

Captain America: Brave New World è interpretato da Anthony Mackie, Danny Ramirez, Shira Haas, Xosha Roquemore, Carl Lumbly, con Giancarlo Esposito, Liv Tyler, Tim Blake Nelson e Harrison Ford. Il film è diretto da Julius Onah e prodotto da Kevin Feige e Nate Moore. Louis D'Esposito e Charles Newirth sono i produttori esecutivi.

Captain America: Brave New World uscirà nelle sale il 14 febbraio 2025.