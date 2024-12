Captain America: Brave New World, già svelata una delle scene post-credits?

Non è un segreto che Captain America: Brave New World ha probabilmente subito grandi cambiamenti in seguito alle ingenti riprese aggiuntive affrontate anche di recente.

Anche se sembra che questi siano stati un po' gonfiati a dismisura sui social media (non è che le riprese aggiuntive siano una novità per l'MCU), si ritiene che i Marvel Studios abbiano tagliato e persino aggiunto personaggi per aggiustare il tono della pellicola. A quanto pare, questo ha significato cambiare il finale, nello specifico una delle scene post-credits.

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH, "Nella versione originale di Captain America Brave New World il mondo pensa che Ross sia morto e nella scena originale dei titoli di coda Red Hulk faceva visita a Betty nella sua casa. Ma non è più così nella versione finale del film".

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

Cosa succederà in Captain America: Brave New World? Occhio agli spoiler

Qui entriamo in un territorio un po' incerto: secondo una recente fuga di notizie sulla trama, il film si concluderà con il Presidente Ross e il Leader rinchiusi nella Zattera. Sebbene ci si aspetti che quest'ultimo sia responsabile della trasformazione di Ross in Red Hulk, potrebbe essere un finale più appropriato per il Presidente che pagherebbe per le sue azioni piuttosto che essere libero di continuare a fare Hulk.

Captain America: Brave New World "piatto e ininfluente", il risultato del test screening è poco rassicurante

È anche una conclusione più definitiva per il personaggio, se Harrison Ford deciderà di non riprendere il suo ruolo in un futuro progetto del MCU (anche se la fuga di notizie indicava anche che la nuova scena di metà film avrebbe posto le basi per un adattamento di World War Hulk.

Di recente, Anthony Mackie, ha commentato le voci sui reshoots di Brave New World. "Non è stato affatto riscritto, ogni film Marvel a cui ho preso parte ha avuto dei reshoots, quindi non si tratta di rielaborare o rifare", ha spiegato l'attore. "In pratica ottieni il film e la storia che vuoi, la monti insieme, poi torni indietro e giri qualche altra scena".