Captain America: Brave New World "piatto e ininfluente", il risultato del test screening è poco rassicurante

Le prime proiezioni test del nuovo capitolo della saga di Captain America non sembrano rassicuranti per i Marvel Studios, che potrebbero correre ai ripari con nuove modifiche.

Il momento delle proiezioni test, per i Marvel Studios, è sempre più delicato. A giudicare da quanto riferito da World of Reel non sarebbero andate bene le prime proiezioni di Captain America: Brave New World, che vede il ritorno di Sam Wilson, alias Falcon, impegnato a onorare l'eredità lasciatagli dal predecessore Steve Rogers/Chris Evans nel finale di Avengers: Endgame.

Per la prima volta Anthony Mackie dovrà reggere sulle proprie spalle il peso del cinecomic diretto da Julius Onah, con l'aiuto di comprimari d'eccezione come la star Harrison Ford, ma sarà davvero in grado? Il risultato delle prime proiezioni test sarebbe poco rassicurante.

A quanto pare, al pubblico selezionato sarebbero state mostrate due diverse versioni del film, entrambe poco soddisfacenti. Gli spettatori , divisi in due cinema diversi, avrebbero ricevuto un braccialetto rosso e uno verde per esprimere il proprio giudizio, ma molti sarebbero insoddisfatti tanto da parlare di film "piatto e ininfluente".

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un'immagine promozionale

Cosa riserva il futuro di Captain America

Dopo la fine delle riprese ufficiali, ad agosto Captain America: Brave New World è stato oggetto di riprese aggiuntive tanto che la star Tim Blake Nelson ha confessato di aver "girato il film due volte". Questo potrebbe spiegare perché al pubblico della proiezione test sono state mostrate due versioni diverse.L'anno scorso, dopo aver ricevuto punteggi negativi nei test in un'altra proiezione e dopo che la stessa Marvel era rimasta delusa da un montaggio anticipato del film, Brave New World è stato posticipato a febbraio 2025 per rigirare molte scene. Sono state previste lunghe riprese aggiuntive, con tre sequenze d'azione principali girate tra maggio e agosto 2024 ad Atlanta.

Harrison Ford e Anthony Mackie a confronto

Le riprese di Brave New World, inizialmente, erano terminate nel giugno 2023 e la data di uscita era prevista per luglio 2024, ma adesso per Marvel si profila un pasticcio da risolvere, visto che un film di tale portata non può essere semplicemente eliminato dal calendario.

Così, lo scorso dicembre Matthew Orton è stato assunto dalla Marvel per scrivere "scene e materiale aggiuntivi". Il lavoro di Orton è stato girato nel corso dell'estate 2024 e sono stati aggiunti alla storia perfino nuovi personaggi. Il risultato è che il costo del cinecomic interpretato dalle star Anthony Mackie, Liv Tyler, Harrison Ford, Shira Haas, e Tim Blake Nelson, è lievitato a oltre 350 milioni. Tutto questo lavoro aggiuntivo avrà giovato al film? Questo resta da capirlo.