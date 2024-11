Captain America: Brave New World, Sam Wilson affronta Red Hulk nel nuovo, adrenalinico, trailer

Ieri sera al D23 Expo Brazil, i Marvel Studios hanno rilasciato un nuovo trailer di Captain America: Brave New World. Il trailer offre il più ampio sguardo alla trasformazione del Presidente Thaddeus Ross (Harrison Ford) in Hulk Rosso, compreso un combattimento tra il Golia Rosso e Capitan America, Sam Wilson (Anthony Mackie).

Il trailer sembra montato per evocare la sensazione di un teso thriller cospirativo, puntando molto sul momento in cui un Isaiah Bradley (Carl Lumbly), apparentemente sottoposto a lavaggio del cervello, attacca il Presidente Ross. Il nuovo trailer di Captain America: Brave New World offre ai fan anche uno sguardo a Shira Haas nel ruolo di Ruth Bat-Seraph (nome in codice Sabra nei fumetti), un'ex Vedova Nera che è diventata parte della cerchia ristretta del Presidente Ross.

Captain America: Brave New World, un trailer esplosivo

Captain America: Brave New World: Anthony Mackie in un'immagine promozionale

Captain America: Brave New World è la prima uscita cinematografica di Sam Wilson/Anthony Mackie nei panni di Capitan America, il successore di Steve Roger, dopo averne assunto il comando nella serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Sam sembrava riluttante a calarsi nei panni del suo mentore in quella serie, ma con qualche incitamento da parte di Ross, ora sembra desideroso di dimostrare come opera diversamente dal più famoso portatore dello scudo di Capitan America.

Captain America: Brave New World, cosa aspettarsi? Uno spy thriller dalle grandi promesse

Il trailer di Captain America: Brave New World presenta anche un filmato di una battaglia che si svolge attorno al braccio teso di Tiamut il Comunicatore, il Celestiale emergente trasformato in marmo da Sersi potenziati dall'Unica Mente nel film degli Eternals.

La presenza di un enorme cadavere umanoide-alieno nell'oceano terrestre è stata a lungo uno dei grandi fili della trama del MCU non affrontati. Sembra che Captain America: Brave New World potrebbe finalmente affrontare le sue implicazioni.

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

Il prossimo anno si preannuncia come un periodo di transizione per il Marvel Cinematic Universe. Dopo che nel 2024 è stato proiettato un solo film dei Marvel Studios, Deadpool & Wolverine - che era una celebrazione dei film precedenti al MCU - Captain America: Brave New World è il primo dei tre film che la Marvel ha fissato per il 2025.

Brave New World e Thunderbolts sembrano ispirarsi al modello di Captain America: The Winter Soldier*, con un'estetica da thriller politico e un'azione serrata, ma con i piedi per terra. Questi film concluderanno la Fase 5 del Marvel Cinematic Universe prima di Fantastic Four: First Steps, che darà il via alla Fase 6.