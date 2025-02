Captain America: Brave New World, due personaggi importanti sarebbero stati tagliati dal film

Le continue modifiche a Captain America: Brave New World stanno emergendo sempre più chiaramente. Recentemente, è stato rivelato che, oltre al già noto taglio del personaggio interpretato da Seth Rollins, anche altri due ruoli significativi sono stati eliminati dal cinecomic.

Il film dei Marvel Studios ha subito numerosi cambiamenti. Già da tempo si sapeva che le riprese aggiuntive avrebbero portato all'assenza del personaggio interpretato da Rollins, membro della Serpent Society, ma una nuova rivelazione riguarda anche la cancellazione del ruolo di Rosa Salazar, che sarebbe dovuta apparire nel film nei panni di Rachel Leighton, alias Diamondback.

Secondo fonti affidabili, Salazar non apparirà più nel film. L'attrice, famosa per i suoi ruoli in Alita: Battle Angel e nella saga di Maze Runner, vedrà quindi slittare il suo debutto nell'MCU.

Locandina di Captain America: Brave New World

Anche il personaggio di Amadeus Cho, che sarebbe stato interpretato dalla star di The Walking Dead: Dead City e Ghostbusters: Afterlife, Logan Kim, è stato tagliato dal film. La notizia è stata confermata da fonti vicine alla produzione e dalle proiezioni di prova. Il futuro Totally Awesome Hulk, dunque, non apparirà nella versione finale di Captain America: Brave New World.

Inizialmente, la scena post-credits avrebbe dovuto introdurre Amadeus Cho e il suo collegamento con il Leader nella sua trasformazione in Hulk, ma questa trama è stata abbandonata per mantenere una narrazione più autonoma.

Perché la Serpent Society è stata eliminata da Captain America: Brave New World?

Il regista Julius Onah è stato recentemente intervistato per spiegare la decisione di rimuovere la Serpent Society dal film. Secondo Onah, i cattivi in costume, come quelli della Serpent Society, non si adattavano al tono del film. Lo stesso valeva per un personaggio come Amadeus Cho, che può trasformarsi in Hulk.

Captain America: Brave New World

"Quando prendi personaggi come quelli della Serpent Society, che sono vestiti come serpenti e hanno poteri legati ai serpenti, bisogna sempre riflettere su quale versione funziona meglio in un film del genere", ha spiegato Onah. "Seth è fantastico, lo adoro, ma mentre il progetto evolviva, abbiamo capito che era necessario un approccio diverso. Con l'arrivo di Giancarlo, che portava una gravitas unica, non c'erano dubbi sulla sua scelta".

In Captain America: Brave New World, dopo un incontro con il nuovo presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross, interpretato da Harrison Ford nel suo debutto nel Marvel Cinematic Universe, Sam Wilson si troverà coinvolto in un complotto internazionale. Sarà compito suo scoprire la verità dietro questo oscuro intrigo globale prima che il mondo intero venga minacciato da una catastrofe imminente.