Captain America: Brave New World, Harrison Ford sul suo Hulk: "Spero che Mark Ruffalo non ci rimanga male"

La star di Captain America: Brave New World, Harrison Ford, parla del suo debutto come Hulk Rosso nell'MCU, succedendo a Mark Ruffalo nel ruolo legato al gigante verde.

Harrison Ford, star di Captain America: Brave New World, ha recentemente discusso del suo nuovo ruolo nell'Universo Cinematografico Marvel, dove diventerà il terzo attore a interpretare un Hulk. Il primo, come sappiamo, è stato Bruce Banner/Hulk, interpretato da Edward Norton in L'incredibile Hulk (2008) e il secondo è stato Mark Ruffalo.

Anche se il personaggio di Ford, Thaddeus "Thunderbolt" Ross, diventerà l'Hulk Rosso, non è tecnicamente il terzo Hulk nell'MCU. I personaggi legati a Hulk, come She-Hulk, Skaar e Abominio, sono apparsi in precedenza. Tuttavia, sarà il secondo attore a interpretare un ruolo simile in un film.

Harrison Ford e il suo Hulk Rosso

In un'intervista a On Demand Entertainment, Ford è stato chiesto se avesse consultato Mark Ruffalo per prepararsi al ruolo di Hulk Rosso. La risposta di Ford? "Non era disponibile per una consultazione". L'attore ha scherzato dicendo che "ha dovuto improvvisare" e ha aggiunto, con umorismo: "Spero che non sia deluso".

Captain America: Brave New World

Ross, essendo uno dei nemici più pericolosi di Hulk, è anche noto per il suo spirito combattivo. Ford ha quindi ironizzato sul fatto che lui e Ruffalo potrebbero dover affrontarsi in un combattimento per vedere chi è davvero "più Hulk".

Sebbene Ruffalo non abbia potuto dare consigli a Ford per il suo Hulk Rosso, l'attore ha espresso un profondo rispetto per il collega, insinuando che sarebbe felice di ottenere l'approvazione di Ruffalo. Ford ha anche dichiarato che sarebbe disposto a condividere lo schermo con l'Hulk di Ruffalo in un capitolo futuro dell'MCU.

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

Il debutto di Ford come Hulk Rosso avverrà contro Sam Wilson/Capitan America (interpretato da Anthony Mackie), e la sua disponibilità a tornare nel ruolo potrebbe suggerire che Ross sopravviverà alla fine di Captain America: Brave New World. Inoltre, lascia intendere che ci siano già piani per Ford nel futuro dell'MCU.

La sua interpretazione del personaggio è stata lodata dal regista di Captain America: Brave New World, Julius Onah, che l'ha definita "strabiliante". Onah ha spiegato come il cast e la troupe abbiano reagito al suo lavoro: "Tutti noi sul set ci siamo detti: 'Porca puttana, ha fatto centro! È davvero fantastico vedere Hulk di nuovo in azione, un mostro di rabbia che spacca tutto'".