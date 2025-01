Captain America: Brave New World, Harrison Ford ha effetti imbarazzanti sulla gente, parola di Anthony Mackie

Immaginate di essere attori e di aver aspettato anni per poter girare una scena con una leggenda come Harrison Ford. Potrebbe andare bene, ma potrebbe anche diventare il giorno più imbarazzante della vostra carriera. Come è successo, sul set di Captain America: Brave New World, a uno degli interpreti.

Anthony Mackie spiega com'è lavorare con Harrison Ford

Captain America: Brave New World, Harrison Ford e Anthony Mackie in una scena

L'aneddoto è stato condiviso da Anthony Mackie durante l'anteprima romana del nuovo film Marvel, che vede Harrison Ford recitare nei panni di Thunderbolt Ross / Red Hulk. Secondo il protagonista di Captain America 4, avere accanto l'interprete di personaggi leggendari (di franchise altrettanto leggendari), non è sempre facilissimo. Almeno non lo è per tutti: per conferma, chiedere all'attore che è stato addirittura licenziato perchè incapace di tenere a freno l'emozione di fronte a colui che è stato Han Solo e Indiana Jones.

"Uno dei miei giorni preferiti sul set è stato anche uno dei più strazianti. E deve essere stato uno dei peggiori in tutta la storia del cinema per una particolare persona": comincia così l'aneddoto di Anthony Mackie. Questa "particolare persona" è un attore di circa 50 anni che, per tutta la durata di Captain America: Brave New World, avrebbe dovuto pronunciare una sola battuta. Il problema? Il suo interlocutore era Harrison Ford.

"Harrison entra in questa sala riunioni e gli dice 'Ci sono novità?', lui si gira ma riesce a pronunciare solo un 'Oh'... Aveva dimenticato la sua unica battuta". Anche il secondo tentativo va a vuoto, così, alla terza volta: "Harrison Ford entra e gli dice 'Hey, ragazzo, rilassati, dimmi la tua battuta e basta'. Ora immaginate questo tizio, avrà avuto 50 anni, che magari aspetta da tutta la vita di poter dire una battuta a Harrison Ford. E non pensava certo che un giorno si sarebbe trovato in questa brutta situazione, così si gira per la terza volta e comincia a piangere!".

Captain America: Brave New World, Anthony Mackie in una scena

A dispetto della sua fama da burbero, Ford ha provato a tirargli su il morale con frasi incoraggianti. La vera sorpresa, però, è stata quella che gli attori hanno trovato al rientro nella sala riunioni per poter girare la stessa scena. "Quando siamo tornati c'era una persona diversa su quella sedia!" ha raccontato con stupore Anthony Mackie, confermando così che l'emozione è costata il licenziamento al povero malcapitato. Per fortuna: "Il tizio successivo è stato in grado di dire la battuta, ha fatto un ottimo lavoro e lo vedrete nel film".

Captain America: Brave New World arriverà nei cinema italiani mercoledì 12 febbraio 2025.