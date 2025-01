Captain America: Brave New World, la ferocia di Red Hulk svelata in un nuovo video

I Marvel Studios hanno deciso di distribuire un film del Marvel Cinematic Universe all'anno e dopo il successo planetario di Deadpool & Wolverine nel 2024 spera di poter replicare quest'anno con Captain America: Brave New World.

Il film arriverà nelle sale nel giorno di San Valentino ma per il momento l'attesa dei fan non ha ancora raggiunto i picchi del precedente capitolo del franchise, con Ryan Reynolds e Hugh Jackman.

L'esordio di Sam Wilson da Captain America e la clip con Red Hulk

Captain America: Brave New World segnerà l'esordio di Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie, nei panni della Sentinella della Libertà, ereditando l'iconico scudo da Steve Rogers (Chris Evans).

Uno dei dettagli più attesi del film riguarda l'introduzione di Red Hulk, interpretato da una leggenda del cinema come Harrison Ford. Ecco una nuova clip che lo mostra mentre carica verso Wilson e lo manda a sbattere contro due auto.

La trama di Captain America: Brave New World

In seguito agli eventi di The Falcon and the Winter Soldier, Sam Wilson (Anthony Mackie) s'imbatte nella figura di Thaddeus Ross (Harrison Ford), ritrovandosi al centro di un efferato complotto globale.

Nel cast di Captain America: Brave New World, co-scritto e diretto da Julius Onah, troviamo anche Danny Ramirez, Shira Haas, Giancarlo Esposito, Tim Blake Nelson e Liv Tyler. È il 35° film del Marvel Cinematic Universe nonché sequel di Captain America: Civil War e della miniserie The Falcon and the Winter Soldier, con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.