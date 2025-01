Captain America: Brave New World, Anthony Mackie e i paragoni fra Trump e Red Hulk: "E se fosse stato giallo?"

Anthony Mackie ha dichiarato alla rivista Esquire che interpretare Captain America "è il mio Oscar perché sono stato trascurato così tante volte nella mia carriera".

L'attore ha affermato che ci sono almeno quattro sue interpretazioni che avrebbero meritato una nomination ai premi: Brother to Brother, Half Nelson, The Banker e The Hurt Locker. Eppure è stato sempre snobbato. Per questo motivo sta facendo di Captain America: Brave New World il suo momento da Oscar, perché finalmente è alla guida di un film Marvel dopo 11 anni nel franchise.

"Le aspettative legate a questo ruolo sono qualcosa di cui nessuno parla", ha detto Mackie alla rivista a proposito di Captain America. "Nessuno riconosce davvero la pressione psicologica di questa parte. Quando esco da questo hotel, non esco da questo hotel come Anthony Mackie. Esco da questo hotel come Captain America".

Captain America: Brave New World

Per Mackie Brave New World è il miglior film possibile, aggiungendo: "Rimane coerente con i film Marvel, con quelli di Captain America, è divertente e grandioso". Ma una cosa che l'attore non sopporta è la politicizzazione di questi prodotti.

Captain America: Brave New World

Dopotutto, Brave New World ha come protagonista Harrison Ford nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti che si trasforma nel bestiale Hulk Rosso. I paragoni con Donald Trump erano probabilmente inevitabili e sono già diventati un trend online prima ancora dell'uscita del film nelle sale.

"Spero che, come Paese, tra non molto saremo stanchi di tutte queste giostre politiche", ha risposto Mackie quando gli è stato chiesto degli inevitabili paragoni tra Red Hulk e Trump fatti dai fan, soprattutto ora che quest'ultimo è tornato alla Casa Bianca. "Andiamo al cinema e rilassiamoci. Avremmo potuto rendere questo figlio di puttana giallo e sarebbe stato comunque un problema". Captain America: Brave New World arriverà nelle sale italiane il 12 febbraio.