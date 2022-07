Captain America 4: Julius Onah regista del film con star Anthony Mackie

Captain America 4 ha trovato il suo regista: sarà Julius Onah a occuparsi del film con star Anthony Mackie.

Il progetto sarà infatti legato a livello narrativo a quanto mostrato nella serie The Falcon and the Winter Soldier, andata in onda nel 2021 su Disney+.

Julius Onah si occuperà di Captain America 4 dopo aver realizzato film come The Cloverfield Paradox e Luce.

La sceneggiatura del film che riporterà sugli schermi Anthony Mackie dopo che Sam Wilson ha ereditato l'iconico titolo da Steve Rogers è stata scritta da Malcolm Spellman, già autore della serie, e da Dalan Musson, nel team proprio del progetto realizzato per Disney+.

L'attore Anthony Mackie ha recitato in cinque film Marvel a partire da Captain America: The Winter Soldier e in The Falcon and the Winter Soldier si è assistito alla scelta di Sam di accettare lo scudo lasciatogli in eredità da Steve Rogers.

Nel film potrebbe apparire anche Sebastian Stan, interprete di Bucky/Winter Soldier, che recentemente ha dichiarato: "Non dipende da me. Non prendo io queste decisioni. Finché continueranno a chiamarmi, io ci sono. Non lo so. Anch'io invecchio. Come tutti nel mondo, invecchio! Quindi non so cosa significhi. Forse non significa niente! Non ne ho idea. Ma in ogni caso sono pronto."