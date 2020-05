Capone: il film con Tom Hardy incassa 2.5 milioni di dollari in 10 giorni

L'uscita in digitale negli Stati Uniti per il nuovo film con Tom Hardy ha dato ottimi risultati, con ben 2.5 milioni di dollari in soli 10 giorni.

Negli Stati Uniti, il film Capone con Tom Hardy ha già incassato 2.5 milioni di dollari in 10 giorni grazie alle piattaforme di streaming. Il biopic sugli ultimi anni del celebre mafioso ha infatti debuttato sul mercato dei video on demand dopo aver dovuto rinunciare all'uscita in sala, inizialmente prevista per il 12 maggio. Vertical Entertainment ha comunque deciso di regalarci la tanto attesa interpretazione di Hardy, al momento con ottimi risultati, almeno negli States.

Locandina di Capone

L'uscita italiana di Capone, sempre acquistabile o noleggiabile attraverso le principali piattaforme di distribuzione video, non è ancora stata annunciata, ma visto il ricco bottino dei primi dieci giorni potremmo non dover aspettare ancora molto. Il film di Josh Trank ha infatti scalato velocemente le classifiche di consumo casalingo, anticipando un guadagno globale che potrebbe fare concorrenza ai prodotti dei grandi studios.

Vertical Entertainment ha giustamente espresso tutta la propria soddisfazione per il risultato dei primi 10 giorni di streaming: "Siamo molto colpiti dall'attenzione e l'interesse verso Capone. Anche se speravamo di avere un debutto al cinema come pensato in origine, non potremmo essere più emozionati per il successo dell'uscita in video on demand. Grazie al lavoro di tutti quelli coinvolti, inclusi i nostri partner di BRON Studios e Redbox Entertainment, oltre all'incredibile supporto dei partner del via cavo, questa uscita ha superato tutte le nostre aspettative e ci auguriamo che Capone continui a trovare il proprio pubblico durante questi tempi incerti."

Il film si concentra su Al Capone alla fine dei suoi 40 anni, dopo che l'ex boss malavitoso ha trascorso un decennio in prigione. Ancora sottoposto a indagini e ancora capace di mantenere segreti, Capone è però tormentato dalla demenza e dalle immagini del suo passato iper violento. Oltre a Tom Hardy, nel cast compaiono anche Linda Cardellini, Matt Dillon, Kyle MacLachlan, Noel Fisher, Jack Lowden e Neal Brennan.