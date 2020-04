Capone: Josh Trank svela il trailer e la data di uscita del film con Tom Hardy

Capone, grazie al regista Josh Trank, ha ora un trailer e una data di uscita: il 12 maggio.

Nel video si vede Al Capone mentre ricorda il proprio passato e c'è spazio anche per le indagini che potrebbero far luce sui suoi crimini. Tra foto, sparatorie e allucinazioni, il filmato porta in scena persino un coccodrillo!

TRAILER.



Tom Hardy. Capone. Coming MAY 12.



(Different title. My cut. 🤩) pic.twitter.com/2PLdrcFxY6 — Josh Trank (@joshuatrank) April 15, 2020

Josh Trank ritorna alla regia dopo il flop ai box office di Fantastic 4 - I Fantastici Quattro e si è occupato anche della sceneggiatura di Capone, che verrà distribuito da Vertical Entertainment. Il filmmaker ha inoltre aggiunto: "Il film sarà distribuito in streaming e speriamo più tardi nelle sale, come previsto inizialmente". Trank, a differenza del cinecomic, si è occupato anche del montaggio del progetto.

Il lungometraggio, inizialmente intitolato Fonzo, racconterà la vita di Al Capone. Il protagonista è Tom Hardy, mentre Jack Lowden sarà l'agente dell'FBI Crawford.

Nel cast ci saranno anche Matt Dillon, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan e Kathrine Narducci.

Il lungometraggio mostrerà Al Capone quando, all'età di 47 anni, dopo essere stato in prigione a lungo, deve fare i conti con il declino fisico e mentale, situazione che fa emergere nella sua memoria i ricordi del passato brutale e violento che ha vissuto.

Tra i produttori ci sono Russell Ackerman e Josh Schoenfelder, in collaborazione con Lawrence Bender.