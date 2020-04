Tom Hardy, la nipote di Al Capone commenta il trailer del film: "Mio zio era un grande uomo d'affari"

Tom Hardy è Al Capone nel nuovo film sulla vita del gangster più celebre d'America, e la nipote di Al, Deirdre Marie Capone, sembra essere soddisfatta della scelta. Quello che spera Deirdre, però, è che lo zio venga rappresentato in maniera fedele a ciò che era: un grande uomo d'affari.

"Ho un grande rispetto per Tom Hardy e le sue abilità attoriali" ha affermato Deirdre Marie Capone ai microfoni di Fox News "Il trailer era molto breve, ma spero davvero che la sceneggiatura rifletta ciò che mio zio è stato davvero una volta uscito di prigione".

"Spero che mostri che grande uomo d'affari sia stato. Ha dato lavoro a centinaia di persone in diverse imprese" conclude.

La nipote di Al Capone - che non è stata coinvolta nella realizzazione del film di Josh Trank - nel 2010 aveva pubblicato un libro di memorie intitolate "Zio Al Capone: La Storia Mai Raccontata Dalla Sua Famiglia", e sta lavorando anche a un suo personale progetto cinematografico (di cui però non conosciamo i dettagli).

Tra i vari ricordi che ha dello zio, la nipote racconta di quando le insegnò ad andare in bicicletta, a nuotare, o a suonare il mandolino, e di quando lo zio si vestiva da Babbo Natale durante le feste natalizie (Pensate a come sarebbe vedere Tom Hardy nelle vesti di Capone con indosso un costume da Babbo Natale...).

Capone verrà distribuito on demand per 48 ore a partire dal 12 maggio 2020, mentre in America uscirà in sala alla riapertura dei cinema, attualmente prevista per questa estate.