Cape Fear: Max Cady va in cerca di vendetta nel trailer della serie

Apple TV ha condiviso online il trailer della serie Cape Fear, il progetto con star Amy Adams e Javier Bardem che debutterà in streaming il 5 giugno.

Lo show arriverà sulla piattaforma con le prime due puntate, e i successivi episodi, per un totale di 10, saranno distribuiti settimanalmente fino al 31 luglio.

Cosa anticipa il trailer di Cape Fear

Nel video promozionale del progetto, descritto come un thriller psicologico horror, si vede quello che accade quando il temibile Max Cady esce di prigione. La situazione causa non pochi problemi a una coppia di avvocati che hanno contribuito alla sua condanna e l'uomo sembra entrare in azione per ottenere vendetta mentre c'è chi sostiene che abbia scontato una pena per un crimine che non ha mai commesso.

La tensione cresce in modo incontrollato, tra paure, dubbi, minacce e un'angoscia incombente che anima i protagonisti.

Ecco il trailer:

Chi ha realizzato la serie

Lo show è stato ideato e prodotto da Nick Antosca, mentre nel team dei produttori ci sono inoltre i registi premio Oscar Martin Scorsese e Steven Spielberg, rispettivamente regista e produttore del film Cape Fear - Il promontorio della paura (di cui potete leggere la nostra recensione) del 1991 a cui si ispira lo show.

La sinossi ufficiale anticipa che "una tempesta si abbatte sugli avvocati felicemente sposati Anna (Amy Adams) e Tom Bowden (Patrick Wilson) quando Max Cady (Javier Bardem), il famigerato assassino che loro stessi hanno contribuito a far condannare e incarcerare, viene rilasciato dal carcere ed è assetato di vendetta".

Completano il cast corale il candidato ai Golden Globe ed Emmy Patrick Wilson, Joe Anders, Lily Collias, Malia Pyles e CCH Pounder.

Prodotta da UCP, divisione di Universal Studio Group, e da Amblin Television, Cape Fear è basata sia sul romanzo The Executioners, che ha ispirato il film omonimo del 1962 prodotto da Universal Pictures e interpretato da Gregory Peck, sia sull'acclamato remake del 1991 diretto da Scorsese.

L'episodio pilota è stato diretto da Morten Tyldum, coinvolto anche come produttore esecutivo.