10 serie TV da vedere su Apple TV+

Le serie tv da vedere su Apple TV+: da Amazing Stories a The Morning Show, le più belle serie da guardare in streaming su Apple TV Plus secondo noi.

The Morning Show: un'immagine di Jennifer Aniston

Arrivata a novembre 2019, non potendo contare (almeno per ora) su un catalogo ricco come quello delle rivali Netflix e Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming di Apple ha preferito puntare su pochi prodotti originali ma di qualità. E soprattutto su generi molto diversi tra loro.

Da Amazing Stories, che dà nuova linfa all'omonima serie anni '80, Storie incredibili, ideata da Steven Spielberg (qui produttore esecutivo) a See, con protagonista Jason Momoa, Apple TV offre titoli adatti a tutta la famiglia, dai più piccoli ai più grandi: animazione, fantascienza, dramma e documentari. A ognuno il suo. Ecco quali sono secondo noi le serie tv da vedere su Apple TV+, le più belle da guardare assolutamente.

1. Amazing Stories - Storie incredibili (2020 - )

Amazing Stories: la prima immagine della serie tv di Steven Spielberg

Arrivata su Apple TV+ lo scorso 6 marzo, Amazing Stories riporta in vita l'omonima serie tv anni '80, Storie incredibili, creata da Steven Spielberg, qui produttore esecutivo insieme a Edward Kitsis e Adam Horowitz (già sceneggiatori di Lost e C'era una volta). Composta, per ora, da cinque episodi (che potrebbero diventare presto 8) autoconclusivi, può vantare nel cast nomi come Dylan O'Brien (protagonista del primo episodio The Cellar), Robert Forster (episodio numero 3 Dynoman and the Volt!) e Josh Holloway (episodio numero 4 Signs of Life).

2. Dickinson (2019 - )

Dickinson: Hailee Steinfeld in una foto della serie

Creata da Alena Smith, già sceneggiatrice di The Newsroom e The Affair, Dickinson racconta in modo moderno, inserendo anche elementi anacronistici, la storia della poetessa Emily Dickinson, interpretata da Hailee Steinfeld. Nel cast anche Jane Krakowski (Elaine in Ally McBeal e Jacqueline in Unbreakable Kimmy Schmidt), nel ruolo della madre della protagonista.

Dickinson, la recensione: l'approccio contemporaneo alla vita della scrittrice sorprende

3. For All Mankind (2019 - )

For All Manking: un'immagine della serie Apple TV+

Una delle migliori serie tv disponibili su Apple TV+, For All Mankind è una distopia in piena regola: ideata da Ronald D. Moore (già creatore di Battlestar Galactica), racconta una realtà alternativa in cui l'Unione Sovietica ha battuto gli Stati Uniti nella corsa allo spazio, grazie all'impresa dell'astronauta russo Alexei Leonov, primo uomo sulla Luna. Soprannominato "Luna Rossa", questo evento ha messo in crisi la NASA, che decide di reagire mandando la prima donna sulla Luna. Protagonisti Joel Kinnaman e Wrenn Schmidt, nei ruoli rispettivamente di Edward Baldwin e Margo Madison.

4. Ghostwriter - Lo scrittore fantasma (2019 - )

Lo scrittore fantasma: una scena della serie Apple TV+

A metà tra Stranger Things e Ghostbusters, Ghostwriter è un prodotto destinato a un pubblico più giovane. Protagonisti quattro ragazzini, amici da sempre, che diventano dei detective acchiappafantasmi quando uno spirito che infesta la biblioteca della città comincia a liberare nel mondo reale personaggi della letteratura.

5. Home Before Dark (2020 - )

Home Before Dark: una scena della serie Apple TV+

Ultima arrivata su Apple TV+, Home Before Dark, disponibile dal 3 aprile 2020, racconta, in dieci episodi, la straordinaria storia di Hilde Lysiak, classe 2006, la più giovane giornalista della Society of Professional Journalists. Interpretata nella serie da Brooklynn Prince (vista nel film Un sogno chiamato Florida), Hilde ha 9 anni quando comincia a indagare su un omicidio rimasto irrisolto. Nel cast anche Jim Sturgess e Abby Miller.

Home Before Dark, la recensione: L'indagine della piccola Hilde

6. Little America (2020 - )

Little America: Una scena della serie Apple TV+

Serie antologica composta da 8 episodi da mezz'ora, Little America è uno dei titoli più interessanti di Apple TV+: ogni puntata è ambientata in un luogo e un tempo diverso, a fare da filo conduttore sono i protagonisti, tutti immigrati arrivati in America. Nel cast, accanto a giovani promesse, anche attori consolidati come Mélanie Laurent e Zachary Quinto.

7. Mythic Quest: Raven's Banquet (2020 - )

Mythic Quest: Raven's Banquet - Rob McElhenney in una scena del pilot

Già rinnovata per una seconda stagione, Mythic Quest: Raven's Banquet è sicuramente la serie più nerd della piattaforma di streaming della Apple: creata da Rob McElhenney, già creatore di C'è sempre il sole a Philadelphia, la sit-com racconta il mondo bizzarro e competitivo dell'industria videoludica. Protagonisti un gruppo di sviluppatori di Raven's Banquet, espansione di Mythic Quest, videogioco molto simile a World of Warcraft. Tra i protagonisti Rob McElhenney, Danny Pudi e F. Murray Abraham.

Mythic Quest: Raven's Banquet, la recensione: il mondo dei videogiochi tra comicità e attualità

8. See (2019 - )

See: una foto del protagonista Jason Momoa

Creata da Steven Knight, già autore di Peaky Blinders e Taboo, See è a metà tra Mad Max e Revenant: ambientata in un futuro in cui un virus ha decimato la popolazione umana e ha reso i pochi superstiti ciechi, tutto cambia quando nasce una coppia di gemelli in grado di vedere. Già rinnovata per una seconda stagione, See ha come protagonisti Jason Momoa e Sylvia Hoeks, ritratti in paesaggi e scenografie che lasciano a bocca aperta.

See, la recensione: Jason Momoa sostiene un mondo distopico affascinante, ma imperfetto

9. Servant (2019 - )

Servant: un'immagine della serie

Dopo la conclusione delle avventure di David Dunn (Bruce Willis) vista in Glass, l'instancabile M. Night Shyamalan torna a raccontare una storia horror, Servant, ambientata nella sua Philadelphia: una coppia di genitori, i Turner, interpretati da Toby Kebbell e Lauren Ambrose, assumono una tata, Leanne (Nell Tiger Free), per badare al figlio neonato. Peccato che il bambino non esista, ma sia invece una bambola reborn. Nel cast anche Rupert Grint (Ron nella saga di Harry Potter). Composta da dieci episodi, Servant è stata già rinnovata per una seconda stagione.

Servant, la recensione: Shyamalan porta in scena un lutto pieno di misteri

10. The Morning Show (2019 - )

The Morning Show: Reese Witherspoon e Jennifer Aniston in una scena

Il titolo più famoso di Apple TV+ a oggi è sicuramente The Morning Show, creato da Jay Carson, con protagonista l'ottimo quartetto formato dal premio Oscar Reese Witherspoon, Jennifer Aniston, Steve Carell e Billy Crudup. Alex Levy (Aniston) e Mitch Kessler (Carell) sono i presentatori del più famoso programma di notizie mattutine d'America: quando l'uomo viene travolto da una scandalo sessuale, la rete assume al suo posto Bradley Jackson (Witherspoon). Complotti, etica professionale e morale sempre più ambigua: The Morning Show racconta la bomba sganciata dal movimento #MeToo dal punto di vista del giornalismo. Nominata a tre Golden Globe (tra cui miglior serie drammatica e migliori attrici protagoniste), la serie è stata rinnovata per una seconda stagione.

The Morning Show, la recensione: TV e scandali nell'era del #MeToo