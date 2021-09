Canneseries 2021: Gomorra 5 e Christian in anteprima mondiale al festival delle serie TV

Gomorra 5 e Christian in anteprima mondiale a Canneseries 2021, Gomorra - La Serie sarà l'evento di chiusura del festival, il supernatural - crime drama Christian sarà in concorso.

Sbarcheranno coi loro protagonisti sulla Croisette due dei titoli Sky Original più importanti dei prossimi mesi. Avranno infatti la loro prima mondiale al CanneSeries 2021, il prestigioso festival dedicato alle serie che a ottobre fa di Cannes - da 3 anni ormai - la capitale internazionale della TV, la quinta e ultima stagione di Gomorra - La serie, attesissima su Sky e in streaming su NOW a novembre, e la novità assoluta Christian, misterioso supernatural - crime drama prodotto da Sky e Lucky Red che arriverà su Sky e NOW prossimamente.

Christian: Edoardo Pesce in una scena della serie Sky

Martedì 12 ottobre Christian debutterà coi suoi primi due episodi nella competizione ufficiale, assieme al meglio delle novità seriali da tutto il mondo. Il 13 ottobre, invece, l'anteprima dei primi due episodi dell'ultima, attesissima stagione di Gomorra - La Serie, il cult prodotto con Cattleya in collaborazione con Beta Film, da un'idea di Roberto Saviano e tratto dal suo omonimo romanzo, sarà il prestigioso evento di chiusura del festival.

CHRISTIAN

Con Edoardo Pesce nel ruolo del titolo, quello dello scagnozzo di un boss della Roma di periferia a cui compaiono all'improvviso delle stimmate con le quali inizierà a fare miracoli, e Claudio Santamaria nei panni di un postulatore del Vaticano all'ossessiva ricerca di qualcuno che abbia reali poteri taumaturgici, Christian è una serie in sei episodi diretti da Stefano Lodovichi (Il cacciatore, In fondo al bosco) - anche produttore creativo - e Roberto Saku Cinardi e creato da Valerio Cilio, Roberto Saku Cinardi e Enrico Audenino, da un'idea di Roberto Saku Cinardi. Le sceneggiature sono di Valerio Cilio, Enrico Audenino, Renato Sannio e Patrizia Dellea.

Gomorra - la serie: la storia di Ciro e Genny in un video riepilogo della HBO

GOMORRA - STAGIONE FINALE

Girati fra Napoli e Riga, i dieci nuovi episodi di Gomorra, diretti da Marco D'Amore e da Claudio Cupellini, sono scritti dagli head writer Leonardo Fasoli e Maddalena Ravagli, che firmano anche il soggetto di serie con Roberto Saviano. Completano il team di scrittura Gianluca Leoncini e Valerio Cilio.