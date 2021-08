Gomorra - la serie: la storia di Ciro e Genny in un video riepilogo della HBO

In attesa della quinta stagione, un video distribuito su YouTube da HBO Max sintetizza le prime quattro stagioni di Gomorra e, in modo particolare, il rapporto tra Ciro e Genny

La quinta stagione di Gomorra - La serie sta per arrivare! In attesa dello show, un video rilasciato su YouTube da HBO Max riepiloga le prime quattro stagioni dello show e, in modo particolare, il complesso rapporto tra Ciro e Genny.

Il video montato ad arte da HBO Max e incentrato sulle prime quattro stagioni di Gomorra - La Serie focalizza la sua attenzione sul complicato rapporto tra i personaggi di Ciro Di Marzio e Gennaro Savastano. Interpretati da Marco D'Amore e Salvatore Esposito, i due passano dall'essere migliori amici a spietati nemici in concorrenza tra loro. Il video porta gli spettatori tra i bui e oscuri vicoli di Napoli, città tramortita dalle continue faide tra criminali e camorristi.

La quinta stagione vedrà il ritorno in scena di Ciro Di Marzio. Lo scorso mese, Sky ha distribuito il primo teaser trailer della quinta stagione di Gomorra - La serie, disponibile su Sky e Now a partire dal prossimo novembre. Con Genny braccato dalla polizia, Ciro redivivo in Lettonia e nuovi, misteriosi personaggi pronti a schierarsi alla vigilia di una guerra imminente, è tutto pronto per il gran finale della più famosa e apprezzata tra le serie italiane nel mondo. Le prime quattro stagioni di Gomorra - La serie hanno ricevuto, in Italia e negli oltre 190 territori in cui è stata distribuita, un'accoglienza entusiastica da parte di pubblico e critica, ottenendo numerosi premi e contribuendo in maniera decisiva a ridefinire gli standard della serialità italiana.

I primi 5 episodi di Gomorra - Stagione finale e il nono sono diretti da Marco D'Amore, già regista di due episodi di Gomorra 4 e del film L'Immortale, grande successo targato Cattleya e Vision Distribution che fa da ponte narrativo fra la quarta e la quinta stagione, mentre gli episodi 6, 7, 8 e 10 sono diretti da Claudio Cupellini, al timone fin dagli esordi della serie.

Questa la sinossi di Gomorra 5: Lo scontro tra i Levante e Patrizia ha lasciato Napoli in macerie, costringendo Genny a rinunciare al suo sogno di normalità e a tornare in campo. Ma ora è braccato dalla polizia, costretto in un bunker e senza più Azzurra e Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore. Il suo unico alleato è ora 'O Maestrale, il misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici agguerriti. Ma arriva una scoperta: Ciro Di Marzio è vivo, in Lettonia. E per Genny nulla sarà più come prima.