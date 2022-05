Cannes 2022: Triangle of Sadness di Ruben Östlund vince la Palma D'oro, la lista di tutti i vincitori

Cannes 2022 si è concluso con la vittoria del film Triangle of Sadness diretto da Ruben Östlund che si è aggiudicato la Palma d'oro.

Durante la cerimonia ci sono stati ben due ex aequo e Park Chon-Wook si è aggiudicato l'ambito premio come Miglior Regista.

L'edizione 2022 del Festival di Cannes si è quindi concluso con la vittoria della Palma d'oro di Triangle of Sadness, film diretto da Ruben Östlund.

A conquistare il premio come Miglior Regista è stato invece Park Chan-Wook per il film Decision to Leave, in cui un detective si innamora di una vedova misteriosa diventata la prima sospettata delle sue indagini in un caso di omicidio.

Tra i riconoscimenti assegnati dai giurati anche un premio speciale per il 75esimo anniversario che è stato dato ai fratelli Dardenne per Tori et Lokita, il racconto di un'amicizia tra due giovani provenienti dall'Africa che si ritrovano alle prese con la dura vita in Belgio.

Tra i titoli premiati anche Stars at Noon e Close, ex aequo nella categoria Grand Prix, e Le otto montagne ed EO, anche in questo caso ex aequo ma come Miglior Premio della Giuria.

Ad assegnare i riconoscimenti dell'edizione numero 75 del Festival di Cannes sono stati Vincent Lindon, presidente della Giuria, affiancato Asghar Farhadi (A hero), il regista Jeff Nichols (Take Shelter), l'attrice e regista Rebecca Hall (Passing), l'attrice indiana Deepika Padukone (Chennai Express), l'attrice svedese Noomi Rapace (Lamb), la regista e attrice italiana Jasmine Trinca, il regista francese Ladj Ly (Les Miserables), e il regista norvegese Joachim Trier (The Worst Person in the World).

Palma D'Oro

Triangle of Sadness di Ruben Östlund

Grand Prix

Close di Lukas Dhont

ex aequo Star at Noons di Claire Denis

Premio Speciale 75esimo anniversario

Jean-Pierre e Luc Dardenne, Tori & Lokita

Miglior Regista

Park Chan-Wook, per Decision to Leave

Miglior Attore

Song Kang-Ho per il film Broker, diretto da Hirokazu Kore-eda

Miglior Attrice

Zar Amir-Ebrahimi per il film Holy Spider di Ali Abbasi

Premio della Giuria

Le otto montagne di Charlotte Vandermeersh e Felix Van Groeningen

ex aequo

EO di Jerzy Skolimowski

Miglior Sceneggiatura

Tarik Saleh, per Boy From Heaven

Camera d'Or - Miglior Opera prima

War Horse, di Gina Gammell e Riley Keough

Camera d'Or Menzione Speciale

Plan 75, di Hayakawa Chie

Palma D'0ro Miglior Cortometraggio

The Water Murmurs, di Jianying Chen

Menzione Speciale Cortometraggi

Lori, di Abinash Bikram Shah

Golden Eye Miglior Documentario

All That Breathes, di Shaunak Sen

Queer Palm

Joyland