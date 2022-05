Cannes 2022: Les Pires vince Un Certain Regard, Vicky Krieps è la Miglior Attrice

La giuria di Un Certain Regard ha assegnato, in questa edizione di Cannes 2022, il premio come Miglior Film a Les Pires, mentre Vicky Krieps è la Migliore Attrice.

La sezione Un Certain Regard di Cannes 2022 ha assegnato i suoi premi e Les Pires (The Worst Ones) ha conquistato il premio come Miglior Film, mentre Vicky Krieps ha conquistato il riconoscimento come Miglior Attrice con la sua interpretazione della principessa Sissi in Corsage.

La giuria era guidata da Valeria Golino e composta anche dalla filmmaker americana Debra Granik, dall'attore venezuelano Edgar Ramirez, dall'attrice polacca Joanna Kulig e dal cantautore e attore Benjamin Biolay.

Les Pires, il film vincitore nell'edizione 2022 di Un Certain Regard è stato diretto da Lise Akoka e Romane Gueret. Al centro della storia c'è un gruppo di giovani attori non professionisti che cercano di realizzare un lungometraggio, suscitando il fastidio dei loro vicini e dovendo affrontare molti problemi.

L'approccio "sesso, droga e rock'n'roll" alla storia della principessa Sissi in Corsage ha inoltre fatto conquistare il premio come Miglior Attrice alla protagonista Vicky Krieps.

Ecco la lista dei riconoscimenti:

Prix Un Certain Regard

The Worst Ones, Lise Akoka, Romane Gueret

Premio della Giuria

Joyland, Saim Sadiq

Miglior Regista

Alexandru Belc, Metronom

Migliori Interpretazioni

Vicky Krieps, Corsage

Adam Bessa, Harka

Miglior Sceneggiatura

Maha Haj, Mediterranean Fever

Coup de Coeur Award

Rodeo, Lola Quivoron