Triangle of Sadness, la recensione: il naufragio della società

The Square, una scena del film con Terry Notary in azione

Un uomo si mette a urlare durante una cena di gala. Gli invitati sorridono imbarazzati, almeno sino a quando questo tipo strano, a petto nudo, inizia a sbraitare come una scimmia. Un comportamento straniante che di colpo distrugge ogni etichetta alto-borghese. Apriamo la nostra recensione di Triangle of Sadness rievocando la scena cult di The Square, il film di Ruben Östlund che qui a Cannes vinse la Palma d'Oro cinque anni fa. L'eco di quelle urla scimmiesche si sente forte anche nel nuovo film del regista svedese, ancora una volta interessato a distruggere con lucido cinismo le nostre regole sociali. Ci riesce con un film intelligente, ispirato e sovversivo, che parte da una coppia di giovani modelli per poi allargarsi piano piano, arrivando a fotografare la società capitalista. L'istantanea di Triangle of Sadness è roba preziosa, perché è stata scattata da un regista spietato e sincero nel farci ridere delle nostre disgrazie. Un regista che ci ha regalato il primo, sincero colpo di fulmine di un concorso in cui per ora gioca un altro campionato.

Ribaltare tutto

Un frame di Triangle of Sadness

Cos'è il triangolo della tristezza citato nel titolo? È una piccola porzione della nostra fronte, poco sopra le sopracciglia. È quel muscolo che i modelli e le modelle irrigidiscono per sembrare sexy (e dannatamente tristi) quando si mettono in posa. Cosa che accade soprattutto nei poster dei brand di alta moda, perché per le marche più accessibili si mettono a sorridere sempre. Parte da questo minuscolo particolare Triangle of Sadness, un dettaglio quasi insignificante ma verissimo che mette subito le cose in chiaro: Östlund ha voglia di mettere a nudo ipocrisie, abitudini e meccanismi sociali di cui siamo tutti vittime e complici. Tutto inizia con Carl e Yaya, giovane coppia di modelli abbastanza infelice. Lui è insicuro, a tratti paranoico. Lei totalmente vittima della sua immagine da esporre e vendere come merce su Instagram. I due vengono invitati a una crociera di lusso, piena di gente ricchissima e capricciosa. Una volta a bordo il mare si agita perché Östlund crea una tempesta che non risparmia nessuno e travolge tutti. Al centro del triangolo della tristezza ci sono le derive più assurde e paradossali della società capitalista: le sue regole rigide, la sua impostazione gerarchica e classista, i suoi pregiudizi, le sue assurdità. Alla ricerca della bruttezza dietro la presunta bellezza.

Immagini dal set del film

Così Triangle of Sadness scardina l'assurdo con l'assurdo, e inizia a creare una marea di situazioni talmente paradossali da fare il giro e diventare emblematiche. Un esempio? Un ragazzo che litiga con la sua ragazza, infastidito dal fatto che lei dia per scontato che lui debba offrirle la cena. In questo film tutto è ribaltato come una maschera tolta e buttata via. Si può parlare di satira? Secondo noi sì, se per satira intendiamo un atteggiamento corrosivo nei confronti di chi è al potere. In questo film il potere sono i soldi, l'agio ostentato, il delirio in cui vivono i ricchi totalmente fuori dal mondo, al sicuro nella loro bolla dorata. Una bolla che Triangle of Sadness fa scoppiare di continuo.

The Square: satira, senso di colpa e arte contemporanea

Salvare nessuno

Un'immagine di Triangle of Sadness

Pura dinamite. Triangle of Sadness è esplosivo in tutti i sensi. Fragoroso come una risata impossibile da trattenere davanti a un film a tratti esilarante. Grottesco senza mai sembrare staccato dal reale, Östlund esaspera i toni e detta le sue leggi del contrappasso mettendo sotto torchio tutti i suoi personaggi esasperati. Lo fa con una scrittura eccezionale (secondo noi da premiare a Cannes e con una nomination agli Oscar già in tasca), ispirata, capace di tenere 2 ore e mezza di film in perfetto equilibrio tragicomico tutto il tempo. Eccezionale l'idea di un film "matrioska al contrario". Prima piccolo e privato, poi sempre più ampio. Con questo film Östlund ha scritto il suo Il signore delle mosche (infatti di mosche nel film ne volano parecchie), ovvero un esperimento sociale estremo in cui è impossibile non riconoscere la disgrazia dell'umanità. Cinico come Parasite, di cui richiama le piramidi sociali da sovvertire, Triangle of Sadness è il tipico film che ti fa ridere e sogghignare a denti stretti, perché siamo davvero tutti sulla stessa nave. Tutti colpevoli e impossibili da salvare durante il nostro naufragio.